Nižší daně, internet zdarma i výhodnější úvěry. Rodí se plán, jak oživit podnikání na venkově

před 33 minutami

Malé obce v Česku se vylidňují, ubývá vesnických prodejen i řemeslných profesí spjatých s venkovem. Ministerstvo zemědělství proto plánuje podpořit podnikatele na venkově stejně jako zemědělce.

Praha - Rychlému ubývání venkovských samoobsluh a podnikatelů působících v nejmenších obcích chtějí zabránit Asociace malých podniků a živnostníků a ministerstvo zemědělství. Téměř v polovině ze všech 5566 českých obcí selhává takzvaná živnostenská obslužnost. Pro podnikatele působící v těchto obcích chystají podporu.

"Chceme přibrzdit odcházení mladých rodin z menších obcí. Chybí jim samoobsluha, dostupné zdravotní a sociální služby a infrastruktura," říká Karel Havlíček z Asociace malých podniků a živnostníků.

Z návrhů je nejdále podpora podnikatelů v malých obcích po vzoru zemědělců. "Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond nabízí zemědělcům dotace na úrocích, jistiny za půjčky a měkké úvěry. Podobnou podporu bude ostatním podnikatelům v malých obcích nabízet Českomoravská záruční a rozvojová banka," vysvětluje Havlíček.

Návrh nyní míří do meziresortního připomínkového řízení. Částka by se podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mohla pohybovat v rozmezí 1,5 až 2 miliardy korun.

Další podpora by měla směřovat za venkovskými podnikateli s obratem do jednoho milionu korun. "Jedná se vlastně o nulovou daň z příjmů v podobě 90procentních daňových výdajových paušálů," říká Havlíček. Podle něj se jedná o spíše psychologickou pomoc pro nejmenší podnikatele, kterých je řádově několik tisíc. Mnoho drobných podnikatelů má už nyní nárok na 80procentní paušál a téměř žádné daně neplatí. Pro stát to podle Havlíčka bude nepatrný výpadek v odvodech daní.

Zaměstnance podnikatelů na venkově chce Asociace malých a středních podniků a živnostníků podporovat příspěvkem na sociální pojištění. Podle její analýzy devět z deseti podnikatelů nikoho nezaměstnává. Jen osm procent venkovských podnikatelů zaměstnává méně než 10 lidí.

Konkrétní návrhy plánuje ministr Jurečka připravit na přelomu března a dubna.

Zkuste bezplatné připojení

Část 14 miliard, které Česko získalo od Evropské unie na rozvoj rychlého internetu zejména v malých obcích, chce Asociace malých a středních podniků věnovat na bezplatný internet pro nejmenší obce.

"Před pár hodinami jsme se dozvěděli, že hrozí, že se část peněz nestihne vyčerpat a Česko tak o dotaci přijde. Doufáme, že se tak nestane. Pomalé internetové připojení je jedním z důvodů, proč mladí lidé z venkova odcházejí," míní Havlíček.

Obyvatelé vesnic do 500 obyvatel by internet mohli do určitého datového limitu využívat zdarma. Ministr Jurečka tento záměr nechtěl komentovat. Upozornil pouze, že by mohlo dojít ke konfliktu s lokálními internetovými provozovateli.

Ubývá prodejen i řemesel

Z téměř 20 tisíc venkovských prodejen za posledních 20 let ubyla třetina, zejména v obcích do tisíce obyvatel, což je hranice pro uživení jedné prodejny. Aby se udržely stávající venkovské prodejny, vyžadovaly by podle Zdeňka Juračky z Asociace českého tradičního obchodu zhruba 750 milionů korun ročně.

"Provozovatelé malých prodejen musí neustále čelit tlakům nadnárodních řetězců a jejich expanzi do menších měst," říká Juračka. Za loňský rok podle něj vymizelo zhruba 400 prodejen s nejmenší prodejní plochou, tedy do 50 metrů čtverečních. Prodejny často podporují samy obce, které na provoz obchodů doplácejí.

Zatímco ve větších obcích počet obyvatel roste, ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá. Počet obcí do 500 obyvatel za posledních 15 let klesl o 248 obcí, což je sedm procent z celkového počtu. Obyvatel žijících v těchto obcích za posledních 15 let ubylo o 33 tisíc, tedy čtyři procenta.

Podle analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ubývá také profesí spojených s venkovem. Za posledních deset let ubylo 32 procent zedníků, jen za loňský rok úbytek činí 11 procent. Ještě více ubylo truhlářů - za posledních deset let více než 60 procent. O více než 40 procent klesl i počet automechaniků a opravářů.

autor: Kristýna Dlasková