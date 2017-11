Důchodový obrat po letech. Vybrané pojištění letos pokrývá téměř celou výplatu penzí

před 58 minutami

Na konci září činil schodek důchodového účtu 4,11 miliardy korun. Jde o nejlepší výsledek za posledních devět let. Za obratem je dobrá kondice tuzemské ekonomiky.

Praha - Český důchodový systém je v nejlepší kondici za posledních devět let. Jeho schodek letos dál klesal. Na konci září činil 4,11 miliardy korun. Na konci loňska přesahoval ještě 16 miliard a letos v pololetí 7,5 miliardy. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Za zlepšováním stavu je ekonomický růst s rekordní zaměstnaností a rostoucími výdělky, odvody tak platí víc lidí z vyšších mezd a platů. Podle návrhu státního rozpočtu by se systém penzí v příštím roce mohl dostat do přebytku.

Na důchody se vydává dlouhodobě víc peněz, než kolik se na ně vybere. Systém je tak léta v minusu. Naposledy byl v přebytku před krizí. V roce 2008 do něj přiteklo o šest miliard víc, než se z něj na penze vyplatilo. V roce 2009 se schodek propadl na 30,5 miliardy. Nejvyšší byl pak v letech 2012 a 2013, kdy se blížil k 50 miliardám korun. Deficit tak odpovídal 15 procentům odvedené sumy.

Letos na konci září byl proti stejnému období roku 2013 schodek osminový, před čtyřmi lety se blížil ke 32,5 miliardy korun. V minulém roce na konci třetího čtvrtletí byl o deset miliard vyšší než nyní, dosahoval téměř 15 miliard.

Rekordní příjmy z důchodových odvodů na úplné smazání deficitu ale zatím nestačily, odvedená částka byla nižší než výdaje na penze. Letos za první tři čtvrtletí se na důchody vybralo 299,23 miliardy korun. Loni to bylo o téměř 23 miliard méně. Výdaje letos činily 303,34 miliardy. Byly tak o 12 miliard vyšší než za prvních devět loňských měsíců.

Podle původního návrhu státního rozpočtu měl v příštím roce důchodový schodek klesnout na 6,8 miliardy - na penze se mělo vybrat 421,1 miliardy a vyplatit 427,9 miliardy. Do sněmovny vláda ale nakonec poslala jiný návrh, podle něhož by se měl penzijní systém dostat do přebytku 6,6 miliardy. Nově by výdaje měly činit 424,2 miliardy a příjmy 430,8 miliardy.

Na sociální zabezpečení, tedy na penze, nemocenské a zaměstnanost, ČSSZ vybrala letos od ledna do konce září 335,29 miliardy. Celkem se vyplatilo o 2,11 miliardy víc, než se odvedlo na pojistném. Za stejnou dobu loni do sociální soustavy přiteklo 309,68 miliardy a vydalo se o 13,21 miliardy víc.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobíralo na konci září 2,88 milionu lidí. Starobní důchod dostávalo bezmála 2,4 milionu seniorů a seniorek, průměrně ze systému měli 11 828 korun. Penze se postupně zvedají a roste i počet těch, kteří je berou. Podle některých expertů je tak nynější penzijní soustava dlouhodobě neudržitelná a bude potřebovat reformu. Připravena do budoucna není prý zvlášť na početnou generaci takzvaných Husákových dětí.

Odborníci poukazují na to, že za nynějším zlepšováním stavu důchodového systému je konjunktura a po nástupu příští krize se situace může velmi rychle obrátit. Podle studie, kterou pro končící Sobotkovu vládu vypracovali levicoví experti, ale zásadní reforma potřeba není a stačila by úprava parametrů. Mezi ně patří oddalování důchodového věku, výše odvodů či poměr penze k průměrné mzdě.