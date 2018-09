Praha spustila zlevněné jízdné. Podívejte se, na kolik vyjdou jednotlivé kupony

Pro dopravní podnik představují slevy ročně výpadek příjmů za 208 milionu. Ztrátu zaplatí magistrát ze svého rozpočtu.

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil prodej zlevněných kuponů pro studenty a seniory od 60 do 65 let. Zlevněné kupony začnou platit od 1. října 2018 a studenti a senioři budou nově platit 1280 korun ročně. Sdělila to mluvčí DPP Aneta Řehková.

Magistrát na slevě přijde ročně asi o více než 208 milionu. Nyní platí studenti do 26 let 2400 korun za desetiměsíční kupon a senioři od 60 do 65 let 1100 za pětiměsíční. Ztrátu bude krýt magistrát ze svých peněz.

Studenti a senioři si museli pro cestování v MHD na září koupit buď měsíční kupóny, nebo pětiměsíční. V případě, že si zakoupili zmíněné původní pětiměsíční kupóny, mohou je vrátit v budově centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti v Praze 2. Následně si pořídí kupóny nové. "Nicméně je nutné počítat se stržením manipulačního poplatku," uvedl DPP na stránkách.

Sleva navazuje na vládní programové prohlášení, ve kterém se píše, že studentům do 26 let a seniorům nad 65 let zlevní cestování po železnici. V pražské integrované dopravě jsou zahrnuty spoje, na které se sleva vztahuje. Studenti i senioři si mohou shodně koupit tři druhy kuponů. Prvním je měsíční za 130 korun, čtvrtletní za 360 korun nebo roční za zmíněných 1280 korun. Studentům tak bude platit kupon i o prázdninách. Dosud si mohli pořídit maximálně desetiměsíční kupon.

Ceny jízdného v MHD (v korunách):

Kupon Dospělý Student Senior 60- 65 let Student nově Senior 60- 65 let nově Měsíční 550 260 250 130 130 Čtvrtletní 1480 720 660 360 360 5měsíční 2450 1200 1100 - - 10měsíční - 2400 - - - Roční 3650 - - 1280 1280

Zdroj: DPP a magistrát hl. města Prahy

Kupony budou mít vždy dvě podoby, buď s volně volitelným začátkem platnosti, nebo od každého prvního v měsíci. Kupon si budou moci koupit nejdříve 60 dnů před začátkem platnosti. Zároveň budou zrušeny používané pěti a desetiměsíční kupony.

Senioři od 60 do 65 let si mohli v současné době koupit pouze měsíční kupon za 250 korun, čtvrtletní za 660 korun nebo pětiměsíční za 1100 korun. Oproti studentům navíc neměli možnost si koupit desetiměsíční kupon. Od října budou mít nárok na všechny druhy kuponů včetně celoročního za 1280 korun. Cestující nad 65 let jezdí v MHD zdarma.