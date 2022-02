Polsko zrušením DPH rozpoutalo nákupní boom. Pak přijde inflační nálož, varuje expert

Čerpací stanice v Polsku mají v těchto dnech napilno. Tamní vláda se rozhodla bojovat s vysokou inflací tím, že od února snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot z 23 procent na osm. Dále pak DPH úplně zrušila u řady základních potravin, třeba mléčných výrobků, zeleniny nebo ovoce. Opatření využívají kromě Poláků i Češi, Slováci nebo Němci, kteří sem teď jezdí výhodně nakupovat.

"Zrovna se do Polska chystáme, takže jsem zvědavý, nakolik se opatření projeví a zda ještě více ušetříme," uvedl minulou středu pro ČTK Jakub Helán z obce Ludgeřovice na Opavsku, která leží asi deset kilometrů od hranic s Polskem.

Jeho rodina jezdí na velké nákupy do sousední země už několik let, stejně jako řada dalších obyvatel příhraničí. "Bydlíme ve výběžku, jsme obklopeni Polskem. Do českého obchodu to máme 20 kilometrů, do nejbližšího polského města sedm. Jsem už zvyklá nakupovat tam vše. S potravinami je to stejné jako u nás, někdo slyší na cenu, někdo si vybírá kvalitu. Dá se tak velmi dobře nakoupit," přidala na Twitteru svoji zkušenost Lenka Cigánková. Teď tu lidé díky změnám DPH zboží pořídí ještě výrazně levněji.

Obniżamy podatki, walczymy z inflacją ⚠

👉 VAT na paliwo do 8%

👉 VAT na żywność do 0%

👉 VAT na gaz do 0%

👉 VAT na prąd i ciepło do 5%

👉 VAT na nawozy do 0%#TarczaAntyinflacyjna 📊📉🛡🇵🇱 pic.twitter.com/dmQcsBzlnH — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) February 1, 2022

Analytici oslovení deníkem Aktuálně.cz ale krok polských politiků kritizují. "Opatření rozloží inflaci v čase a stlačí nejvyšší čísla. Ve výsledku ale může působit naopak proinflačně. Dočasnost vyplývá z toho, že DPH se vrátí. Náklady za toto sociální opatření pak samozřejmě dolehnou na státní rozpočet," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Inflace v Polsku v prosinci vzrostla na 8,6 procenta a dostala se nejvýše za 20 let. Pro srovnání - inflace v Česku v závěru roku dosáhla na 6,6 procenta. Polský státní rozvojový fond PFR v lednu podle agentury Reuters odhadl, že průměrná inflace v zemi za rok 2022 by se mohla pohybovat kolem sedmi procent.

Odborník na polskou politiku z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michal Lebduška pro Aktuálně.cz potvrdil, že inflace je už teď pro zemi jedno z nejzásadnějších témat, kvůli kterému také padají preference vládní strany Právo a spravedlnost.

Vláda snížila DPH u pohonných hmot z dosavadních 23 procent na osm procent. Snížená sazba platí také u elektřiny a vytápění, tam klesla na pět procent. U základních potravin pak vláda pětiprocentní daň zrušila zcela. Nulovou DPH zavedla i u plynu a hnojiv.

Litry benzinu do zásoby

Češi teď tak například pohonné hmoty pořídí v Polsku zhruba o osm korun za litr levněji než u nás. Levné ceny benzinu a nafty lákají do pohraničí i řidiče ze Slovenska. Polské čerpací stanice poblíž hranice se Slovenskem zaznamenaly podle serveru Onet v úterý rekordní tržby.

Polský web také uvedl, že Slováci výrazně levněji natankují hlavně na západní straně Tater, tedy v Jablonce, Chyžném nebo Czarnem Dunajci. V porovnání s cenami na slovenské čerpací stanici v desetikilometrové vzdálenosti od hranice tu za litr benzinu ušetří až 1,74 zlotého (9,25 koruny). Polské úřady kvůli současné situaci avizovali zpřísnění kontrol na hranicích. Slováci tankují i několik set litrů paliva najednou a někteří ho pak přepravují v sudech, které k tomu nejsou vhodné.

V pozoru jsou i čeští celníci. Jak pro deník Aktuálně.cz potvrdila mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Pavla Zdobnická, Češi mohou pro svou potřebu přes hranice převážet maximálně 20 litrů benzinu nebo nafty. Pokud natankují více, celníci jim z nadlimitního množství doměří spotřební daň. V daňovém řízení se pak s palivem naloží jako s nezdaněným výrobkem a zabavené zboží propadne státu.

Češi, Slováci, ale třeba i Němci si kromě levných pohonných hmot teď do Polska jezdí i pro potraviny. Nulové DPH, které má stejně jako snížení sazby u paliva platit půl roku, se sice týká pouze základních potravin, to je ale ve skutečnosti docela široký sortiment. Jde o všechny potraviny, na které dosud platila pětiprocentní sazba. Spadají sem třeba mléčné výrobky, mouka, zelenina, ovoce, maso, ryby nebo řada nealkoholických nápojů.

Příjemný benefit, ale jen na chvíli

Vláda chce opatřením pomoci domácnostem i podnikům bojovat s růstem spotřebitelských cen. Polský premiér Mateusz Morawiecki si od dočasných změn v sazbách DPH slibuje, že by mohly omezit inflaci až o 1,5 procentního bodu. Podle analytiků jsou však kroky krátkozraké a ani v tuzemsku by podle nich nezafungovaly.

"Jde o dočasné řešení, takže to pak bude obrovský problém, až ceny zase skokově vzrostou. Kvůli příjmům do státního rozpočtu DPH bude muset zase začít platit," uvedl Lebduška za AMO.

Podobně situaci hodnotí i analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Také on připomněl, že výpadek daňových příjmů se negativně podepíše na státní rozpočtu.

"V půlročním horizontu je to pro polské domácnosti určitě příjemný benefit, protože inflace tam roste ještě o něco rychleji než v Česku. Profitují z toho tedy i obyvatelé českého příhraničí, a to také díky posilování české koruny. Některé domácnosti mohou nižší ceny využít k předzásobení (pokud jde třeba o trvanlivější potraviny) nebo ke zvýšení úspor kvůli zdražení, které bude následovat. Dočasné vypnutí DPH ale znamená, že se inflace pouze posune v čase, takže od srpna dostanou Poláci plnou inflační nálož," řekl Novák.

"Pro Česko bych dočasné zrušení nebo snížení DPH neaplikoval, ale zároveň nechci tvrdit, že je to úplně špatně," doplnil odborník.

Analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin k tomu doplnil, že prodejci navíc v takových situacích vždycky budou mít tendenci zvýšit si marže, což je přirozený jev. Peníze by se tak podle něj nakonec jen přelily ze státní kasy do zisku firem.

"Dočasné vypnutí DPH na vybrané zboží není řešení. Ze snížení, nebo dokonce odpuštění DPH na základní potraviny budou profitovat zejména obchodní řetězce a lobby se bude snažit do této kategorie 'propašovat' i potraviny, které nejsou ze své podstaty základní," řekl Volf.

Lebduška k tomu doplnil, že zpočátku po sociálních sítích kolovaly příspěvky, které upozorňovaly na to, že některé obchody těsně před začátkem platnosti opatření potraviny zdražily.