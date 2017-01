DPH na noviny a časopisy klesne, poslanci přehlasovali Zemanovo veto

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Návrh komunistických poslanců prošel i přes nesouhlas vlády.

Praha - Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana a prosadila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která od letošního roku přeřazuje noviny a časopisy do desetiprocentní sazby DPH. Nyní jsou v sazbě 15 procent.

Změna zákona měla platit již od 1. ledna, takto vstoupí v účinnost až 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Na podporu změny zákona a proti prezidentovu vetu dnes hlasovalo 133 poslanců napříč kluby s výjimkou poslanců hnutí ANO, kteří byli proti novele. Na její podporu hlasoval z klubu ANO pouze Martin Komárek.

Novelu ve Sněmovně předložili v září 2015 poslanci KSČM, kteří tak chtěli zvýšit prodej tisku. Spoluautor návrhu, poslanec KSČM Jiří Dolejš dnes popsal změnu zákona jako malý krok na dlouhé cestě. Podle něj mimo jiné usnadní pestrost nabídky pro čtenáře.

Vláda s tímto návrhem nesouhlasila, upozornila na půlmiliardový dopad na státní rozpočet. Uvedla, že novela není v souladu s cíli vlády v oblasti daní. Kabinet také zpochybňoval tvrzení, že nižší daň povede ke zvýšení prodejů.

Komunistický návrh přesto sněmovna loni v listopadu schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení.

Zeman se však ztotožnil s negativním stanoviskem vlády a novelu loni v prosinci vetoval. Poukázal například na to, že s výpadkem inkasa daně nepočítá letošní schválený státní rozpočet. Zeman nesouhlasí také s tím, že by snížení sazby daně vedlo k nižší ceně novin a časopisů a zvýšil se tak jejich prodej. Je to podle něj nereálné.

Předlohu už dříve přivítala Unie vydavatelů. Snížení sazby podle ní bude velkým přínosem pro ekonomickou situaci odvětví vydávání periodického tisku, protože umožní vydavatelům investovat ušetřené peníze do kvalitnějšího a rozmanitějšího obsahu a technologických zlepšení.

Druhá snížená sazba DPH deset procent se nyní vztahuje na knihy, kojeneckou výživu, léky pro lidi i zvířata a také na zvláštní výživu pro lidi s celiakií a fenylketonurií.

autoři: ČTK, Ekonomika