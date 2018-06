před 2 hodinami

Střední školy budou vyškrtnuty z dotovaného programu Mléko do škol. Návrh nařízení ministerstva zemědělství, které to umožní, dnes schválila vláda. Uvedla to mluvčí kabinetu Barbora Peterová. Státní rozpočet by tak měl podle materiálu ušetřit 440 milionů korun. Peníze by se měly částečně převést ze středních škol na základní. Změny budou platit od července, promítnou se tedy do nového školního roku. Stát by měl v příštím školním roce dát na program Mléko do škol 270 milionů korun a na dotované ovoce a zeleninu 220 milionů korun.