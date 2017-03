Školáci dostanou mléko a ovoce za miliardu. Zvýhodňujete velké hráče, zlobí se na vládu farmáři

před 51 minutami

Vláda schválila návrh zvýšit dotace na ovoce, zeleninu a mléko do škol. Celkově podpora vyjde na 930 milionů korun. Podle drobnějších zemědělců tak ministr zemědělství podporuje velké výrobce a likviduje ty malé. Podle Jurečky se tak podaří zlepšit stravovací návyky dětí, ale i zvýšit odbyt zemědělských výrobků.

Praha - Čeští potravináři se mohou těšit na další peníze od státu. Mléko, ovoce a zelenina budou na základních školách zdarma. Vláda odsouhlasila návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na výrazné zvýšení dotací. "Všichni členové vlády byli pro," říká Jurečka.

Stát bude za potraviny platit až čtyřikrát víc než dřív, tedy 930 milionů korun. Dalších 127,5 milionu korun by měla přispět Evropská unie. Návrh ale kritizují drobní farmáři, podle nichž na peníze dosáhnou hlavně velcí producenti.

Jurečka si od zvýšené podpory slibuje vyřešení dvou věcí najednou - zlepšení stravovacích návyků dětí, ale i podporu českých zemědělců. "Je to i podpora zemědělství a potravinářské výroby a v případě mléčného programu jsou dodavatelé z České republiky," uvádí.

Celkový současný rozpočet programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol je 259,1 milionu korun. Oba projekty se sjednocují do jednoho. A podle Jurečky není vyloučené, že se Česku podaří získat na jejich fungování v budoucnu ještě víc peněz. "Česká republika je v těchto programech opravdu dobrá a zřejmě se nám podaří zvýšit peníze od Evropské unie, protože jiné země tyto peníze nevyčerpají."

Největší část balíčku spolkne podpora konzumace neslazeného mléka, na něj chce Jurečka 670 milionů korun. Ministr si prosadil také větší rozpočet na podporu ovoce a zeleniny. Letos stát zemědělcům platil 75 milionů korun, v příštím roce to už bude až 260 milionů korun. Program s ovocem se rozšíří i na žáky druhého stupně základních škol, naopak se z mléčného programu vyjmou mateřské školy.

Byznys pro velké hráče

Nyní se tak jedná o další stamiliony, kterými si ministerstvo hýčká české zemědělce a potravináře. Pro srovnání: na konci minulého roku Jurečka rozhodl poslat 600 milionů korun chovatelům mléčného skotu a prasat. Nebo dalších 130 milionů korun dostanou ovocnáři jako odškodnění za loňské mrazy.

"Nedává to smysl. Je to byznys jen pro velké hráče. Protože tím, že je třeba konkrétně ovoce nebo zelenina sezonní zboží, tak se do projektu mohou zapojit jenom ti, kdo mají velké skladovací kapacity nebo dovozci, nikoli menší farmáři," hodnotí bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS).

"Je to konec lokální podpory, spokojení budou velcí hráči na trhu s mlékem," dodává předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík.

Nové podmínky pro lokální producenty

V současné době je do projektu do škol zapojených 17 dodavatelů ovoce a zeleniny a sedm dodavatelů mléka. Konkrétně u mléka ministerstvo posílá peníze výrobcům, kteří i přes mléčnou krizi výrazně netrpí. Sice téměř všechny velké mlékárny loni pocítily propad tržeb kvůli pádu cen mléka, přesto většina z nich zůstává v zisku. A třeba u Madety nebo Choceňské mlékárny výdělek i stoupl.

Nově se mohou zapojit i producenti biopotravin i menší lokální producenti. Ti sami mohli doteď prodávat mléko školám. Nyní mohou pokračovat, ale musí se registrovat do systému Státního zemědělského intervenčního fondu a splnit nové podmínky.

"Přesné podmínky zatím neznáme, ale kdykoliv ministerstvo uvolňuje peníze podobného charakteru, tak vždy musí udělat nějaké výběrové řízení nebo soutěž a do té my, drobní regionální výrobci, nepůjdeme," hodnotí zemědělec Lubomír Burkoň. Ten má na Trutnovsku farmu a každý týden dodává přibližně čtyři tisíce litrů mléka do tamních škol.

Dotovanou zeleninu a ovoce jedí děti ve školách osm let. Mléko pijí ještě o deset let déle. Oproti předchozím letům zemědělský resort počítá s dvojnásobným počtem zapojených dětí. Mléko ve školách dostane přes milion dětí, ovoce a zeleninu 910 tisíc školáků. S ohledem na rostoucí problémy s nesnášenlivostí laktózy budou do škol dodávány i výrobky s jejím sníženým obsahem a další neochucené mléčné výrobky.

autor: Kateřina Adamcová