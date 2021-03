Provoz vlaků z Prahy do Brna omezí velké výluky. Správa železnic chystá řadu oprav

Železniční dopravu na prvním koridoru z Prahy do Olomouce a Brna omezí v následujících dvou až třech letech několik velkých výluk. Správa železnic (SŽ) na páteřní trati plánuje na řadě úseků velké rekonstrukce, které zpozdí část vlaků o desítky minut, další pak budou odkloněny po náhradních trasách nebo budou nahrazeny autobusy. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Největší rekonstrukce, které začnou letos a budou pokračovat i do dalších let, se týkají úseků Velim-Poříčany, Brandýs nad Orlicí-Ústí nad Orlicí, Svitavy-Brno a také pardubického železničního uzlu včetně trati mezi Pardubicemi a Stéblovou. Na konci příštího roku by měla začít rekonstrukce mezi Chocní a Uherskem.

Cestující výluky pocítí zejména při cestách mezi Prahou a Českou Třebovou a také mezi Brnem a Českou Třebovou. Většina spojů mezi Prahou a Brnem pojede odklonem přes Vysočinu. Jízdní doba mezi metropolemi se tak prodlouží asi o 25 minut. Výjimkou bude linka R19 a některé ranní a večerní spoje, které pojedou po původní rozestavěné trase přes Českou Třebovou, vlaky zde ovšem budou nabírat zpoždění.

Výluky omezí také vlaky mezi Prahou a Olomoucí, které pojedou kvůli stavebním pracím asi o deset minut déle. Regionální doprava na rozestavěných úsecích pak bude většinou nahrazena autobusy.

"Je třeba radikální zlepšit stav na nejvytíženějších koridorových tratích či jednotlivých úsecích," řekl Svoboda. Správa se rozhodla výluky provést souběžně místo jejich rozdělení na etapy. To podle šéfa Správy železnic zkrátí výluky z celkových deseti let na maximálně tři roky. Svoboda dodal, že propustnost jednotlivých úseků se bude během rekonstrukce měnit.

Plánované rekonstrukce jsou podle správy nutné kvůli zvýšení kapacity jednotlivých úseků a bezpečnosti provozu na nich. Na některých částech by doprava měla také zrychlit. Práce budou zahrnovat opravy kolejí, trakčního vedení, zabezpečovacích zařízení i sanaci některých úseků. V některých částech budou vybudovány nové odbočky.