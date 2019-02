Stály 19 miliard, dodávaly se 10 let. Poslední tramvaj z obří zakázky už brázdí Prahu

Nová a zmrzlá. Poslední tramvaj 15T ForCity dorazila do Prahy | Video: František Grossmann | 01:09

Plzeňská Škoda Transportation předala Dopravnímu podniku hlavního města Prahy poslední, 250. tramvaj 15TForCity Alfa. Skončila tím jedna z dosud největších zakázek plzeňské skupiny a zároveň největší jednorázová modernizace pražské hromadné dopravy.

Podle původní smlouvy se jednalo o zakázku zhruba za 19 miliard korun. Předaná tramvaj se běžného provozu se dostane za několik dní, nyní zahájí testy bez cestujících, uvedla mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Aneta Řehková.

Tramvaj bude muset v ulicích Prahy, než bude nasazena do běžného provozu, najezdit 100 kilometrů. Vůz je dlouhý 31,4 metru, široký téměř 2,5 metru a pojme 180 cestujících, z toho 61 sedících.

První vůz byl předán 28. ledna 2011. "Je to už téměř deset let, co v Praze vyjela první červeno-stříbrná, nízkopodlažní tramvaj ze Škodovky. Naše vozidla za tu dobu úspěšně završila více než 50 milionů ujetých kilometrů v provozu s cestujícími," řekl předseda představenstva a generální ředitel Škody Transportation Petr Brzezina.

DPP měl s tramvajemi v minulosti problémy a musel je u Škody Transportation reklamovat. V roce 2013 bylo reklamací 800. Již ve zkušebním provozu měly závady na pantografech. U několika tramvají se také objevila porucha brzd, potíže byly i s odtokem vody z čela vozidla či kratšími stíracími lištami čelního okna kabiny řidiče.

V uplynulých letech byla u těchto tramvají také upravena například přední maska vozu, začala do nich být montována klimatizace a změněn byl typ sedaček. Původní dřevěné, po nichž cestující za jízdy sklouzávali, výrobce začal nahrazovat plastovými.

Odzkoušeno v Praze, prodáno do světa

Podle Brzeziny je o tramvaje z rodiny ForCity zájem, o čemž svědčí loňské objednávky až 176 tramvají ForCity Smart pro Ostravu, Plzeň a především pro německá města Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg.

Podle manažera projektu Radka Elhoty ze Škody Transportation se v roce 2015 změnil design, interiér a zavedlo několik technických inovací, které zvýšily pohodlí. Škodovka od té doby dodala 125 těchto inovovaných vozidel mimo jiné s klimatizací a wi-fi.

Tramvaj ForCity Alfa Praha je podle Brzeziny první sériově vyráběnou stoprocentně nízkopodlažní tramvají s otočnými podvozky na světě. "Jako první má také unikátní pohon s bezpřevodovkovými motory s permanentními magnety pohánějícími všechna kola čtyř beznápravových podvozků. Umístění podvozků pod přechodovými měchy a pod konci vozidla umožňuje maximální variabilitu v interiéru," dodal.

Rekonstrukce tramvají pokračují

DPP bude také pokračovat v rekonstrukci tramvají 14T známých jako Porsche. Rovněž se zaměří na modernizace vozů vycházejících z modelu T3, které budou předělány ve své prostřední části na nízkopodlažní a budou sloužit pro provoz nočních linek.

Podnik má ve vozovém parku přes 900 tramvají, část z nich tvoří různé modifikace typu T3. Náklady na provoz tramvají se v Praze ročně pohybují v částce přes tři miliardy korun.