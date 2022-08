Správa železnic má vlastní ochranku. Hlídá Negrelliho viadukt, který ničili sprejeři

Deště uplynulých dnů dokázaly výrazně zmenšit rozsah půdního sucha do hloubky jednoho metru. Tvůrci projektu Intersucho v pondělí vydali aktuální mapu, která je platná k nedělnímu ránu, přičemž tři nejhorší stupně sucha už jsou pouze na třech procentech území. Míru sucha ještě dále zmírnily srážky, které přes republiku procházely od neděle do pondělí. Míra rozšíření sucha by se neměla podle předpovědí v tomto týdnu nijak výrazně měnit.

Největší sucho se rozvinulo v západních a severozápadních Čechách. Tato oblast zůstává nadále velmi suchá v hloubce od 40 do 100 centimetrů, ale ve svrchní vrstvě půdy do 40 centimetrů sucho prakticky vymizelo. Je to právě díky studené zvlněné frontě doprovázené intenzivními srážkami, která začala ovlivňovat počasí v Česku koncem minulého týden a dosud ho ovlivňuje.

Letošní sucho bylo velmi výrazné už na jaře, kdy je voda pro zemědělce nejdůležitější. Během letních měsíců pak přišly tři velmi intenzivní epizody sucha v souvislosti s minimem srážek a tropickými teplotami. První přišla ve druhé polovině června, druhá ve druhé polovině července a poslední skončila o tomto víkendu. Všechny trvaly zhruba dva týdny a především ty časnější poškodily úrodu.