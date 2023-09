Silničáři vyhlásí soutěž o nejvyšší most. Obchvat vyvede dopravu z Plas na Plzeňsku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyhlásí začátkem října veřejnou soutěž na stavbu obchvatu Plas na severu Plzeňska. Jeho součástí bude půlkilometrový most, nejvyšší v Česku, který povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Stavba asi za 1,5 miliardy korun začne na podzim příštího roku. Uvedl to ředitel plzeňské oblasti ŘSD Miroslav Blabol.

Téměř šestikilometrový obchvat má být hotový v polovině roku 2027, kdy vyvede dopravu z centra třítisícového města v údolí Střely. Řidiči se tak vyhnou nepřehledným kopcovitým serpentinám, kde se stávají vážné nehody.

Provoz na silnici I/27 z Plzně na Kralovice, Žatec a Most několik let trvale houstne a přibývá těžkých nákladních vozidel, hlavně se surovinami, které se v regionu těží. Centrem Plas denně projede až 10 000 aut, z valné většiny jde o tranzit, město se jich po dostavbě obchvatu zbaví a řidičům se zkrátí cestovní doba.

ŘSD dokončilo zadávací dokumentaci, stavbu rozdělí na dvě části. "Vyjmuli jsme most, který budeme soutěžit v režimu design and build - zhotovitel si ho bude sám projektovat i stavět. Zbytek trasy (příjezdové komunikace z obou stran) se bude dělat klasicky, protože tam už není co designovat. Na mostě se ale dá optimalizovat spousta věcí - způsob realizace, provedení a další," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Metoda design and build je podle Blabola v Plzeňském kraji využita poprvé.

Soutěž začne za několik dnů a výběr dodavatele potrvá zhruba rok. "Stavbu bychom tedy zahájili na konci příštího roku - drobnými pracemi a přístupovými komunikacemi, a v roce 2025 by se zřejmě ještě část roku projektovalo a pak by se zahájily vlastní stavební práce," dodal.

K mostu, který přijde téměř na miliardu korun, se musí nejprve vybudovat přístupové komunikace, což potrvá asi sedm měsíců. Teprve poté začnou stavbaři budovat opěry, které postaví až v roce 2025. Most budou stavět dvě až 2,5 sezony, řekl Blabol.

Podle Mátla mají teď v Plzeňském kraji jako prioritu právě obchvat Plas a Přeštic, rychlost staveb bude záviset na obdržených penězích v letech 2025 a 2026. "Příští rok vypadá dobře, ten je krytý, peníze jsme dostali i na obchvat Plas," uvedl.

Nad Střelou vznikne oblouková železobetonová konstrukce, která překlene hluboké údolí a nenaruší panorama s areálem stejnojmenného kláštera, k její podobě se vyjadřovali i památkáři. Kromě dvou silničních pruhů tam bude tři metry široký chodník s cyklostezkou, oddělený svodidly, a vyhlídkové místo s průhlednou podlahou. Most by se měl stát také turistickou atrakcí.