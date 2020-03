RegioJet zruší spoje do Itálie až do odvolání. Tento týden pojede naposledy

Dopravce RegioJet nebude od konce týdne vypravovat kvůli koronaviru autobusové spoje na dvou linkách z Prahy do Říma a do Milána. Nepojedou až do odvolání. Poslední spoj do Itálie pojede tento týden v pátek, aby se z jižní země lidé mohli vrátit. Dopravce také umožní vrátit všechny objednané jízdenky na cesty do 31. března bez stornopoplatku, uvedl v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Spoj z Prahy do Milána jede přes Mnichov a Švýcarsko do Itálie a nyní bude končit ve švýcarském Curychu. Druhý spoj jezdí přes Brno a Vídeň dále do Udine, Benátek, Padovy, Boloni, Florencie a Říma. "Bude končit ve Vídni," řekl Ondrůj. Související ČSA zastavují přímou leteckou linku mezi Prahou a Soulem. Prudce o ni klesl zájem Lidé, kteří mají jízdenku na příští týden z Itálie, mohou změnit rezervaci na tento týden nebo cestu zrušit a dostanou jízdné zpět. Podle Ondrůje jde o preventivní opatření a postup dopravce konzultuje s hygieniky. "Všechny cestující na linkách z Itálie také kontaktujeme a informujeme o dalším postupu a přijatých opatřeních," uvedl Ondrůj. Žádných dalších spojů RegioJetu se omezení kvůli koronaviru netýká. Vláda dnes také rozhodla o přerušení leteckého spojení se severní Itálií, která je jedním z míst na světě, odkud se koronavirus šíří.