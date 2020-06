Lovci levných letů dostali dárek ke kombinování. Qatar Airways ruší poplatky za změny

Katarská letecká společnost Qatar Airways hledá cesty, jak se vypořádat s koronavirovou krizí a nepřijít o zákazníky. Aerolinky tak přišly se vstřícným krokem směrem k cestujícím, který zamotal hlavu kombinátorům hledajícím nejlevnější letenky. Ruší všechny poplatky za změny letů, a to nejen u data, ale i cílové destinace v okruhu 5 000 mil, tedy asi 8 000 kilometrů.

O akci informovaly aerolinie na svých webových stránkách a v Česku na ni upozornil portál cestujlevne.com. Možnost změny data nebo místa zdarma se týká všech cest, které budou uskutečněny do 31. prosince 2020 a vztahuje se na již zakoupené letenky i na nové rezervace, které ale musí být provedeny nejpozději do 30. září.

Akce podléhá ještě několika dalším podmínkám. Jednak je nutné, aby se na novou letenku vztahoval stejný tarif jako na tu původní a také délka pobytu musí zůstat stejná. Pokud požadovaná destinaci nepůjde propojit s původním tarifem, je možné, že bude cestující doplácet rozdíl za přechod na vyšší tarif. Úpravu nové rezervace pak může zákazník provést nejdříve po dvou týdnech. Jak také upozornil portál cestujlevne.com, tarifů ve třech druzích ekonomických tříd existuje celkem deset, na letenkách jsou obvykle označeny písmenem.

Katarské aerolinie přišly s nabídkou změny letu v polovině května. Jak si všiml server Bussiness Insider, aerolinie nabídku po několika dnech upravily a teprve tehdy do ni přidaly dvě z výše uvedených podmínek - změnu letu za jiný ve stejném tarifu a změnu rezervace až po čtrnácti dnech od data jejího vytvoření.

Pro provedení změny je potřeba zavolat do některé z kanceláří Qatar Airways nebo některého z jejich kontaktních center. Destinaci nebo datum může držitel letenky měnit kolikrát chce. Podmínky platí jak pro lety zakoupené přímo na webových stránkách Qatar Airways, tak i u prodejců letenek.

Dříve si aerolinie za změnu data odletu účtovaly 100 dolarů (2 400 korun), v případě změny data návratu pasažér musel zaplatit 125 dolarů (3 000 korun).

Katarský letecký dopravce mimo to nově také umožňuje prodloužit platnost letenky, a to na dobu dvou let od data jejího vystavení. Letenku může její držitel vyměnit také za cestovní poukaz s desetiprocentní dodatečnou hodnotou. Poukazy jsou taktéž platné dva roky od data vystavení.

Leteckou dopravu obrovsky zasáhla opatření přijatá kvůli pandemii koronaviru. Odvětví dostaly na kolena zákazy cestovat do zahraničí a další omezení, přijaté mnoha státy ve snaze omezit šíření nákazy. Řada aerolinií po celém světě již kvůli enormnímu poklesu příjmu začala propouštět zaměstnance nebo snižovat mzdy a doufá ve finanční pomoc od státu. Dočasné propuštění pracovníků oznámily i Qatar Airways.

Podle některých predikcí, například odhadů Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA), se letectví bude z krize dlouho zotavovat a do stavu před pandemií se vrátí až za několik let.

Video: Lidi chtějí miliardy, vracet za zrušené lety musí aerolinky, ne my, říká Dlouhý z Kiwi.com