Panoramatickým vlakem po Česku. Švýcarské dráhy ho vysílají na běžnou linku

Na železniční trati mezi Břeclaví a Bohumínem začal od neděle jezdit panoramatický vůz švýcarských spolkových drah. Je součástí pravidelného vlaku Porta Moravica, který jezdí z rakouského Štýrského Hradce (Grazu) přes Česko do polského Přemyšlu. Vůz díky částečně prosklené střeše umožňuje podstatně větší výhledy než běžné vozy.

Vůz byl ve vlaku řazený jako třetí od konce, v Břeclavi byl načas krátce po 9:00. Mezi cestujícími se našli cizinci i čeští nadšenci do vlaků, obsazena byla téměř všechna místa. Do Bohumína by měl vlak dorazit po 11:00.

Panoramatických vozů "Apm61 Panorama" SBB v roce 1991 zakoupilo dvanáct. Určené byly pro vlaky EuroCity, které projíždějí regiony s výhledy na horskou krajinu nebo údolí podél řek, například přes Alpy nebo údolím Rýna. Švýcarské dráhy je nasazovaly na spoje ze Švýcarska do Itálie, Francie, Německa, Nizozemí nebo do Rakouska.

"Díky velkým obloukovým panoramatickým oknům má cestující až o 90 procent větší výhled oproti klasickému vozu a úhel, který může sledovat ze svého místa je o 25 až 40 procent větší. Navíc je podlaha v panoramatickém voze výš než v běžných vagónech, a tak mají cestující o něco lepší výhled i při jízdě kolem protihlukových stěn," popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Třicet let staré vozy jsou určené pro mezistátní provoz dálkových vlaků. Jsou klimatizované a mají 54 míst k sezení. Mohou jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. V roce 2010 prošly modernizací, kdy vozy získaly například i elektrické zásuvky pro napájení přenosné cestovní elektroniky, jako jsou notebooky, tablety nebo mobilní telefony.

Vlak vyjíždí denně v 5:25 ze Štýrského Hradce, v polském Přemyšlu by měl být v 16:48. Z Břeclavi je denně odjezd v 9:10. Panoramatický vůz je určený pro cestující první třídou. "Platí v něm běžné jízdenky první třídy a doporučená je rezervace místa. Cena Flexi základní jednosměrné jízdenky pro první třídu v úseku Břeclav - Ostrava hlavní nádraží je 433 korun. V případě cesty z Ostravy do Grazu přes horskou železnici Semmeringbahn je cena jednosměrné Včasné jízdenky Evropa do panoramatického vozu od 1181 korun," uvedl mluvčí.