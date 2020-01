Rychlost 200 km/h na českých kolejích nemusí být sen. Testuje se na rovině u Břeclavi

Na vybraných úsecích českých železničních koridorů by se mělo v nejbližších letech začít jezdit dvousetkilometrovou rychlostí. Správa železnice (SŽ) v pondělí vykonala zkušební jízdu mezi Brnem a Břeclaví.

V budoucnu by měl mít úsek pro tuto rychlost délku 12 kilometrů a bude mezi Vranovicemi a Podivínem, řekl novinářům při jízdě generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Na této trati byl také dosažený dosavadní český rychlostní rekord na železnici. Pendolino po ní jelo v roce 2004 rychlostí 237 kilometrů za hodinu.

Česká legislativa zatím umožňuje jízdu pouze rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Při vyšších rychlostech je potřeba stavebních úprav na trati i ve stanicích, klíčové je zrušení veškerých úrovňových křížení pro auta či pro chodce.

"S testováním jsme začali už loni v prosinci. Jedná se o jeden z mých cílů zvýšit rychlost na české železnici a zatím máme vytipované čtyři úseky, celkově jde o desítky kilometrů," řekl Svoboda.

Dalšími úseky mají být Choceň - Uhersko, Ejpovický tunel na trati z Prahy do Plzně a některé úseky přestavovaného koridoru z Prahy do Českých Budějovic. V úvahu připadá ještě také část tratě mezi Přerovem a Olomoucí.

Prvním by mohl být podle Svobody Ejpovický tunel, trať do Břeclavi by mohla být v roce 2025. "Náklady odhadujeme ve stovkách milionů korun a veškeré investice budeme dělat my, kraj nebude platit nic," řekl Svoboda. Mimo jiné je potřeba přestavět stanice v Zaječí a Podivíně.

Rychleji než 160 kilometrů za hodinu se jezdí například v Rakousku na tzv. Západní dráze z Vídně do Lince, vlaky zde mohou na nové trati jezdit až 230 kilometrů za hodinu, v Německu jezdí vlaky ICE okolo 300 kilometrů za hodinu. V Polsku se zatím jezdí po nové trati z Varšavy do Katovic a do Krakova 200 kilometrů za hodinu. V Česku by se měla stavět ve 20. letech nová trať pro dvousetkilometrovou rychlost z Brna do Přerova.

