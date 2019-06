před 17 minutami

Soukromý dopravce Leo Express v polovině roku přiveze z Číny tři nové vlaky od největšího vlakového výrobce na světě CRRC. Pokud by firma využila i opce na dodávku dalších 30 vlaků, zaplatila by za celkem pět miliard korun. Soupravy budou mít uspořádání a vzhled, které vytvořil samotný dopravce. Dopravce chce vlaky využívat na českých i mezinárodních tratích, vyjet by měly v příštím roce.