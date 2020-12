Kellnerova Škoda Transportation chce po vládě 260 milionů. Slibuje za to investice

Stát možná podpoří formou investiční pobídky rozšíření výroby ostravské Škody Vagonky. Ta připravuje investice za více než miliardu korun. Stát firma žádá o tříletou slevu na dani z příjmu, což by znamenalo asi 260 milionů korun. Firma je od roku 2018 součástí skupiny PPF miliardáře a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Vyplývá to z dokumentu ministerstva pro místní rozvoj (MPO), který v pondělí projedná vláda. Podle kalkulace CzechInvestu by stát mohl díky investicím získat v následujících deseti letech 1,6 miliardy korun.

Škoda Vagonka, dceřiná společnost skupiny Škoda Transportation, plánuje v příštích letech v rámci projektu Nová Vagonka postavit například novou lakovnu za 300 milionů korun, obráběcí centrum za 100 milionů korun nebo nové výrobní linky za 200 milionů korun.

Výrobní kapacita by se měla zvýšit ze současných 90 vozidel až na 316. Rozšíření výroby by podle dokumentu ministerstva měla vytvořit 315 nových pracovních míst.

V únoru společnost podala žádost o investiční pobídku, ta by měla mít formu slevy na dani z příjmu právnické osoby po dobu následujících tří let. Sleva by v souhrnu činila asi 260 milionů korun. Agentura CzechInvest vyčíslila přínosy z projektu pro státní rozpočet během následujících deseti let na 1,66 miliardy korun.

MPO si od projektu slibuje přínos pro ostravský region, který je dlouhodobě zasažen vysokou nezaměstnaností. Zároveň oceňuje, že Škoda Vagonka je koncovým výrobce a nepůjde tak o pouhé montovny.

Ke zvážení o neposkytnutí pobídky MPO naopak připomnělo, že firma pouze ze třetiny odebírá materiál a služby od tuzemských dodavatelů. Projekt navíc úplně neodpovídá plánům na soustředění vědeckých a výzkumných projektů na Ostravsko.

Škoda Vagonka vyrábí elektrické vlaky pro příměstskou dopravu, motorové soupravy nebo osobní přípojné vozy. Společnost je přímým pokračovatelem 120 let dlouhé tradice výroby osobních kolejových vozidel ve Studénce, do Ostravy se výroba přestěhovala v roce 2001.

V roce 2005 firmu ovládla Škoda Transportation, která je od roku 2018 součástí skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera.