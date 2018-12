Kde se levně najím? O patro výš, ukáže z displeje „živá“ letištní informátorka

Letiště Václava Havla spouští novinku – virtuální informační službu. Funguje jako klasická informační přepážka, ale místo přímého kontaktu s pracovníky letiště s nimi zprostředkovává videohovor přes displej. Cestující se tak z obrazovky dozvědí například to, u jaké přepážky se odbaví, jak velké zpoždění má jejich let či kde se při čekání dobře najedí.

Je to překvapení. Na Letišti Václava Havla přijdete k informační přepážce a místo zaměstnanců vidíte pouze svítící stojan s ikonkou "i" jako informace a nápisem Info Gate (informační brána). Dotknete se displeje a čekáte, že se objeví mapa letiště a základní informace nebo počítačová animace. Z obrazovky se však na vás usměje "živá" asistentka a ptá se, s čím může pomoci.

Trochu překvapeni se jí ptáte na vše možné, kde se můžete dobře a levně najíst, kde jde zvážit zavazadlo, v kolik se musíte odbavit, kde je pošta či nejbližší toaleta. Informační agentka, jak tuto funkci na letišti nazývají, vám odpovídá i ukazuje rukama, kudy se máte vydat. Ačkoliv s ní mluvíte přes LCD displej, máte skoro stejný pocit, jako byste se s ní bavili napřímo.

Agentka totiž reálně sedí na jiném místě a k obsluze kisoku jí pomáhá kamera, mikrofon a reproduktory. Mluví česky a anglicky, případně i dalším jazykem, který ovládá (německy, rusky, francouzsky, španělsky, italsky, arabsky).

"Virtuální informační služba bude prozatím k dispozici pouze v odletové hale Terminálu 1. Pokud se v tříměsíčním testovacím provozu osvědčí, plánujeme ji rozšířit také na další frekventovaná místa," říká Roman Pacvoň, tiskový mluvčí Letiště Praha.

Letiště se při zavádění novinky inspirovalo Mnichovem. "V rámci regionu střední Evropy je však Praha prvním letištěm, kde se podobná technologie objevuje. Rovněž na jednom z největších evropských letišť ve Frankfurtu nad Mohanem k zavedení virtuální informační služby teprve dojde," poznamenává Pacvoň s tím, že dodavatelem technologie je pro Letiště Praha firma Infogate Information System.

Ruzyně si od novinky slibuje, že dokáže zvýšit kapacitu poskytovaných informací turistům při zachování stávajícího počtu zaměstnanců. Jeden pracovník totiž bude schopen vyřídit i dotazy přicházející z jiných kiosků. Letiště má nyní šest informačních míst, v nichž pracuje celkem sedmdesát lidí. Ti každý den zodpoví ústně v průměru 2 300 dotazů a na 4 600 odpoví e-mailem. Od začátku roku do konce listopadu tak vyřídili už více než 770 tisíc dotazů.

"Nejvíce se cestující ptají mezi devátou a jedenáctou hodinou dopoledne a čtvrtou až pátou odpoledne. Ze dnů pak mají nejoblíbenější pátek a neděli," říká Magda Stará, manažerka informační služby Letiště Praha. U běžných přepážek se podle ní ptají častěji ženy, naopak z prvních dnů používání displeje jde vysledovat, že ke kiosku míří častěji muži. "Je to možná tím, že mají blíže k technologiím," vysvětluje si chování cestujících Stará.

"Povídání přes displej mi vyhovuje víc, než když se ptám někoho tváří v tvář," přisvědčuje jeden z cestujících asijského původu, který se ptal, kde si může zakouřit (na Letišti Praha se kouřit nesmí, je to možné jen venku, pozn. red.).

Kiosek je vedle kamery a displeje vybaven také tiskárnou a skenerem, na kterém mohou cestující načíst svůj cestovní doklad a rychle tak zjistit všechny potřebné informace o svém letu. Agentka jim poradí také s tím, jak se dostanou na konkrétní místo. Na požádání vytiskne turistovi i mapu městské hromadné dopravy a vyznačí na ní pro něj nejdůležitější body.

Pražské letiště odbavilo od začátku letošního roku více než 16 milionů cestujících a překonalo tak svůj dosavadní rekord z loňského roku. Do konce roku by mělo podle odhadů odbavit 16,8 milionu pasažérů, což bude meziročně o devět procent více. "V příštím roce očekáváme další růst v rozmezí tří až pět procent a informační kiosky by nám měli pomoci tento růst zvládnout," dodává mluvčí letiště Pacvoň.