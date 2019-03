Babiš pochybuje o smyslu emisních limitů. Na elektromobily lidem přispívat nebude

Stát v současnosti neuvažuje o podpoře na nákup elektromobilů pro fyzické osoby. Bude pokračovat ve vypsaných programech pro podnikatele a úřady. Po skončení kolokvia vlády se zástupci automobilového průmyslu to uvedl premiér Andrej Babiš.

Premiér řekl, že stát dal 1,2 miliardy korun na rozvoj infrastruktury, zejména výstavby dobíjecích stanic, a dále běží dotační programy za půl miliardy korun respektive 270 milionů korun na pořizování elektromobilů a ekologických aut podniky a státními úřady a organizacemi.

"Vyrábět v roce 2025 okolo 25 procent aut na elektřinu a v roce 2030 pak 40 procent je velká výzva a doufejme, že to všichni zvládneme. My se k tomu hlásíme, ale je otázka, jestli jsme si to dobře rozmysleli," uvedl premiér s odkazem na rozhodnutí Evropského parlamentu snížit emisní limity do roku 2030 o 37,5 procenta.

Premiér připomněl, že Evropa má podíl na celosvětových emisích necelých deset procent a oproti Číně s 20 procenty nebo USA s 16 má mnohem přísnější emisní cíle, což by mohlo negativně dopadnout na konkurenceschopnost průmyslu.

Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Bohdana Wojnara je třeba jednat se státem o další podpoře elektromobility ze strany státního rozpočtu. Nemusí jít přímo o daňové zvýhodnění, ale například o zavedení zrychleného odepisování nebo podporu firemních flotil.

Šéfové automobilek se se zástupci vlády, dalších průmyslových oborů a akademickou sférou bavili o plnění 25 opatření, která vzešla z minulého setkání před třemi lety. Podle Wojnara je potřeba naplňování opatření zrychlit a některá nová ještě přidat.

Aby si lidé v budoucnu začali kupovat vozy na elektrický pohon, musí být podle předsedy představenstva Škody Auto Bernharda Maiera spolehlivé, atraktivní a cenově dostupné. Přechod na elektromobily podle něj nebude možný ze dne na den, ale postupně. A bez pomoci státu při budování infrastruktury, legislativy nebo podpory vzdělávání se to neobejde. Škoda nabídne první vozy na elektrický pohon letos.

Česko je na automobilovém průmyslu výrazně závislé. Generuje devět procent HDP a podílí se 26 procenty na celkové průmyslové výrobě. S 1340 vozy na tisíc obyvatel je Česko na prvním místě na světě, když předstihlo i sousední Slovensko.