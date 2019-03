Nízkoemisní zóna a mýto jsou v Praze znovu ve hře. Uděláme pro to vše, říká náměstek

Pražský magistrát oprášil myšlenku vykázat z centra stará a neekologická auta, čehož chce dosáhnout zavedením nízkoemisní zóny. Současně je ve hře i mýtný systém, kdy by každý bez ohledu na typ vozu musel za vjezd do centra zaplatit. Obě opatření teď magistrát prověřuje, a přesto, že je předchozí vedení shodilo ze stolu, nová koalice to s nimi podle náměstka Petra Hlubučka (STAN) myslí vážně.

V boji za čistší ovzduší plánoval magistrát zavést v Praze nízkoemisní zóny už před mnoha lety. Původně měly vzniknout 1. ledna 2017 a do oblasti ohraničené nedokončeným vnitřním okruhem zakázat vjezd všem vozům nesplňujícím emisní normu Euro 3. Po letech příprav ovšem předchozí vedení města od záměru upustilo.

Nová koalice se však k nápadu vrací, a to dokonce ještě v přísnější podobě než dřív. Náměstek primátora Petr Hlubuček aktuálně jedná s ministerstvem životního prostředí o tom, aby v české legislativě definovalo emisní normy Euro 5 a 6, které mají dělit auta na ta, jen by do centra metropole zavítat mohla, a na ta, která nikoliv.

"Česká pravidla regulace v současné době znají pouze europlaketu 4, což je emisní třída, kterou už dnes splňuje téměř 90 procent vozidel. To bychom ale vjezdu do centra zabránili jen pár vozidlům a to nedává smysl," říká náměstek.

Pokud však ministerstvo vyjde Praze vstříc, provoz v srdci metropole se může radikálně proměnit. Emisní normy Euro 5 a 6 totiž splňuje o poznání méně aut. "Do centra by tak nemohla přibližně polovina vozidel, například žádná naftová auta. Takové opatření už dává smysl," říká Hlubuček. Město se podle něj musí tvrději postavit k situaci, kdy osmdesát procent znečištění pražského ovzduší pochází z automobilové dopravy.

Institut plánování a rozvoje a magistrátní odbor životního prostředí aktuálně prověřují, jak obejít všechny překážky, které zavedení zóny bránily v minulosti. Vedení města si totiž nízkoemisní zónu nemůže jen tak jednoduše schválit, potřebuje k tomu povolení i od státní správy. Například silniční správní úřad bude chtít slyšet, kudy povedou objízdné trasy pro vozidla, kterým bude nízkoemisní zóna zapovězena.

"V minulosti se objízdným trasám na svém území bránily zejména městské části, například Praha 4. Na mnoha z nich se ale po volbách změnilo vedení, a chceme proto otevřít nová jednání," říká náměstek. Nízkoemisní zóna má být jediná a obsahovat v sobě centrum metropole, o jejích přesných hranicích ale zatím není rozhodnuto.

Chceš zabírat místo v srdci metropole? Tak zaplať!

Současně náměstek prověřuje i možnost zavedení mýtného systému, který by každému řidiči, který si přeje vjet do centra, účtoval předem daný poplatek. "Když se svým autem zabírám veřejné prostranství, obzvláště v centru města, kde by jinak mohla být lavička či strom, a přispívám tím ke znečištění ovzduší, tak za to mám platit. Socialismus už skončil," myslí si Hlubuček.

Obě opatření jsou zatím ve stadiu příprav a jen těžko se odhaduje, kdy a zda vůbec začnou platit. Není například jasné, zda by se zákaz vztahoval i na obyvatele, kteří v centru bydlí. Hlubuček však upozorňuje, že nová koalice bere tato opatření vážně. "Udělám všechno pro to, aby tyto dvě věci tady v Praze mohly být zavedeny," říká.

Fungovat by podle něj mohly současně - tedy tak, že by do nízkoemisní zóny v centru nemohla neekologická auta a současně by i řidiči méně škodlivých vozů museli za vjezd platit kvůli mýtnému systému.