Do kunovické Aircraft Industries se vrátí všichni pracovníci, začne s výrobou nových letounů

před 51 minutami

Firmě se v posledních dvou letech příliš nedařilo zejména kvůli situaci v Rusku, kam firma posílá většinu strojů. Od září ale má být opět v plné síle.

Kunovice - Všichni zaměstnanci kunovické společnosti Aircraft Industries by se do továrny měli vrátit do letošního září. Výrobce letadel zaměstnává zhruba 900 lidí, desítky jich však byly kvůli problémům s odbytem zapůjčeny do jiných podniků a někteří zaměstnanci zůstávali doma na 60 procentech mzdy, bylo jich proměnlivě až několik stovek. Nyní se od června vrátilo 30 až 40 lidí, další budu následovat, řekla dnes novinářům generální ředitelka společnosti Ilona Plšková.

Firmě se v posledních dvou letech příliš nedařilo zejména kvůli situaci v Rusku, kam firma posílá většinu strojů. Letadla tam výrazně podražila kvůli oslabení rublu vůči dolaru. Společnost loni čelila insolvenčnímu řízení, v září navíc její odbory držely týden stávkovou pohotovost.

"Je to opravdu 18 měsíců, co nás to trápilo. Došlo k jedné změně, začali jsme vyčerpávat zásoby, které jsme měli předvyrobené. Uvědomili jsme si, že je potřeba pomalu zvát lidi zpátky, aby se nám vůbec vrátili zpátky, protože tento region skutečně neposkytuje dostatek pracovních sil," uvedla ředitelka. Podnik podle ní nyní začal vyrábět letadlové celky pro příští rok.

Asi 70 lidí ještě zůstává zapůjčených ve firmách, zejména pražských společnostech, měli by se však vracet. "Jsou to specialisté, o které bychom nechtěli v žádném případně přijít, protože na nich opravdu stojí naše výroba L 410," uvedla Plšková.

"Fabrika by v plné síle mohla být od září, do konce září už tady budou všichni pracovníci, fabrika pojede na 100 procent," dodala. Kvůli těžkému období ze společnosti podle ní odešlo asi 50 lidí. "Někteří se rozhodli, že se třeba i vrátí," řekla Plšková.

Firma chce nyní začít výrobu tří modernizovaných dopravních letounů L 410 NG (New Generation), u kterého se řeší certifikace, prototyp byl již dříve dokončen. "Chybí nám ještě hodně dokončit, ale není toho tolik, abychom si netroufli sérii zadat, půjdeme do zadání ověřených částí letadla," uvedla ředitelka. Tři letadla NG by měla být dokončena v příštím roce.

Letos Aircraft Industries vyrobí 12 letadel L 410. "Máme na ně podepsané kontrakty, máme finanční krytí, letadla se plní v termínech. Jedno letadlo odletělo do Indonésie, zbývající jsou určena pro ruský trh, který je stěžejní," uvedla ředitelka. O dalších kontraktech v Indii, Číně nebo Turecku se jedná.