Největší obojživelné letadlo světa poprvé vzlétlo. Může zachraňovat na moři nebo hasit

před 1 hodinou

Čínské obojživelné letadlo AG600 v sobotu poprvé odstartovalo. Může vzlétat a přistávat jak ze země, tak z vody. Maximální dolet činí 4500 kilometrů a stroj může za 20 sekund nabrat až 12 tun vody. Je navrženo tak, aby bylo schopno hasit lesní požáry či uskutečnit záchranné akce na moři. Může se využít i ke sledování a ochraně oceánu. Plán vývoje a výroby letadla vláda schválila v roce 2009 a jeho výroba byla dokončena loni v červenci.

Peking - Čínské letadlo AG600, které je největším obojživelným letadlem na světě, uskutečnilo v sobotu svůj první let. Oznámila to státní tisková agentura Nová Čína. Stroj letěl z jihočínského města Ču-chaj a první let se uskutečnil dřív, než se uvádělo. Podle Nové Číny byl první let původně plánován až na konec května.

Letadlo je navrženo tak, aby bylo schopno hasit lesní požáry či uskutečnit záchranné akce na moři. Může se využít i ke sledování a ochraně oceánu.

Plán vývoje a výroby letadla vláda schválila v roce 2009 a jeho výroba byla dokončena loni v červenci. Letadlo AG600 je zhruba stejné velikosti jako Boeing 737. Vyvinul je státní výrobce letadel Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Obojživelné letadlo může vzlétat a přistávat jak ze země, tak z vody. Maximální dolet činí 4500 kilometrů a stroj může za 20 sekund nabrat až 12 tun vody. Jeho maximální vzletová hmotnost je 53,5 tuny.

Čína posiluje výzkum v oblasti vyspělé vojenské techniky, včetně ponorek, letadlových lodí a protidružicových raket, což zvýšilo nervozitu v regionu a také ve Washingtonu. Čína totiž projevuje stále agresivnější přístup v územních sporech v oblastech jako je Jihočínské moře, poznamenala agentura Reuters. Loni bylo také uvedeno do provozu nové velké dopravní letadlo vyvinuté v Číně.

