Cena paliv dál výrazně klesla. Benzin už stojí méně než před začátkem války

Kanada se rozhodla zrušit výjimku ze sankcí, která umožňovala opravu turbín pro plynovod Nord Stream 1 v Montrealu a jejich následnou přepravu do Německa. Ve středu to oznámila kanadská vláda. Dodala, že k tomuto rozhodnutí dospěla ve spolupráci s Ukrajinou, Německem a dalšími evropskými spojenci, informuje agentura Reuters.

Nord Stream 1 přepravoval plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a byl hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Rusko letos dodávky plynovodem Nord Stream 1 do Německa nejprve výrazně omezilo a později provoz plynovodu zcela zastavilo. Svůj postup zdůvodňovalo technickými problémy souvisejícími s protiruskými sankcemi. Evropská unie ale tvrdila, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

Koncem září pak byly u plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 zjištěny úniky plynu. Ukázalo se, že plynovody poškodily výbuchy, které zřejmě byly sabotáží. Ruský prezident Vladimir Putin označil za bláznivá tvrzení, že za výbuchy stojí Rusko, a obvinil z těchto výbuchů Západ.