Ceny benzinu musíme regulovat jako Orbán, žádalo ANO. Po krachu to Havlíček popírá

Ceny benzinu a nafty musíme zastropovat, prohlašovali ještě nedávno opoziční politici v čele s Andrejem Babišem. Za příklad dávali Maďarsko, které regulaci zavedlo, a protože to česká vláda odmítala, označovali ji za asociální. Když se teď maďarský trh s palivy zhroutil a tamní kabinet stropy zrušil, stejní politici couvají. "Chtěli jsme jiný model," tvrdí Karel Havlíček z Babišova hnutí ANO.

Více než rok sloužilo Maďarsko řadě politiků za vzor nejlevnějšího tankování v Evropě a příklad údajně úspěšného boje proti zdražování pohonných hmot. Na začátku stála inflace a opatření kabinetu Viktora Orbána, který loni na podzim stanovil maximální ceny. Na konci byl kolaps trhu a úterní rozhodnutí téhož kabinetu stropy zrušit. Za naftu teď platí řidiči v Maďarsku víc než v Česku, na řadě míst nejde pohonné hmoty vůbec sehnat.

A politici české vládní koalice opozici připomínají, kam by vedly její nedávné rady. "Andrej Babiš nás tepal, že musíme zastropovat ceny paliv jako v Maďarsku. Asi chtěl jako správný krizový manažer způsobit další krizi," uvedl místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS. "V Maďarsku teď chybí benzin úplně nebo je na příděl," dodal s povzdechem, že tak to dopadá vždy, když stát někoho nutí prodávat za uměle nízkou cenu.

V Maďarsku se o zrušení přihlásila ropná a plynárenská skupina MOL s tím, že se zásobování pohonnými hmotami ocitlo v kritické situaci a jediným řešením je umožnit zvýšení dovozu. Zahraniční podniky omezily dodávky poté, co Orbánova vláda zavedla cenový strop 480 forintů, zhruba 28 korun, za litr pro benzin i naftu. Lidé si v poslední době navíc začali vytvářet zásoby a kvůli nedostatku vyrazila řada motoristů tankovat do sousedních zemí.

Silná prohlášení opozičního ANO připomněl také místopředseda vlády Marian Jurečka z KDU-ČSL. "Myslím, že poslední týdny a situace v Česku a Maďarsku ukazují jasně, které řešení vlád bylo lepší. Co na to Karel Havlíček?" ptal se na sociálních sítích. Narážel tím na tvrzení bývalého ministra průmyslu a obchodu, že v Maďarsku je benzinu dostatek. A také na to, že v Česku cena paliv klesá. Vláda Orbánovu cestu odmítala s argumentem, že Maďaři situaci neudrží.

Místopředseda Babišova hnutí se ale Jurečkovi brání a tvrdí, že svá slova myslel jinak. "Chtěli jsme jiný model než v Maďarsku. U nás by nic takového jako tam nenastalo," uvedl nyní pro Aktuálně.cz. Maďarsko podle něj udělalo chybu, když nepomohlo firmám nakupujícím benzin a naftu ze zahraničí. "Vláda zastropovala ceny, ale těmto firmám nedala kompenzace," řekl.

Dodal také, že ANO podle něj nenavrhovalo v Česku zastropování cen, ale snížení daní. "Platilo by po nezbytně nutnou dobu. Až by šly ceny dolů, tak bychom opatření zrušili," prohlásil. Na otázku Aktuálně.cz, jestli postup české vlády nebyl přece jen dobrý, když ceny setrvale klesají, odpověděl, že ne. Je přesvědčený, že kdyby kabinet postupoval jinak, nemuseli lidé na jaře platit rekordní částky. "Když jsme mluvili o zastropování, týkalo se to energií. Určitě ne pohonných hmot," dodal.

Přestaňte, prosím,@MJureka řídit zemi přes novinové titulky. Pak zjistíte, že Maďaři mají dostatek benzínu, Slováci si nevzali příklad z ČR a stropují na 1500 Kč/MWh,Německo stropuje navzdory J. Síkelovi ceny energii i pro velké firmy a Poláci prodlužují nulovou DPH na potraviny. https://t.co/6PVoDBH5nV — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) December 2, 2022

Pohled na dřívější výroky ale ukazuje, že to není pravda. "Vláda musí okamžitě zastropovat cenu benzinu a nafty na 35 korun za litr a zároveň snížit DPH prodejcům na nulu. Nevím, na co čeká," uvedl například Andrej Babiš ve svém videu Čau lidi letos 7. března.

Bývalý premiér a ministr financí, který dává Maďarsko a jeho premiéra Orbána často za vzor, ve čtvrtek na telefonáty ani zaslané zprávy neodpovídal, věnoval se jako kandidát kampani před prezidentskými volbami. Vyjádření proto poskytl Havlíček, který ho obvykle doprovází.

Přístup české vlády k drahým pohonným hmotám nekritizoval ale jen Babiš, podobně se vyjadřovali i další poslanci z ANO. "Byl jsem na benzince a je to síla. Víte někdo, co dělá vláda? Já ne. Okolní státy občanům nějak pomáhají. U nás ticho," psal v březnu na sociální sítě například Radek Vondráček.

Hlasití byli i představitelé SPD a mimoparlamentních stran, především předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. Ta vidí v Orbánovi vzor, a v minulosti mu dokonce psala dopis, kterým mu vyjádřila podporu. O zastropování cen psali v březnu také sociální demokraté, kteří ale volali po úpravách daní. "Za skandální selhání považujeme, že ve státní síti čerpacích stanic jsou ceny často vyšší než u soukromníků," upozorňoval předseda ČSSD Michal Šmarda na zvláštní tiskové konferenci.

Tento týden pohonné hmoty dál zlevnily, nafta o víc než korunu. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 38,47 koruny, před týdnem byl o 87 haléřů dražší. Za litr nafty dají řidiči průměrně 39,86 koruny. Uvádí to společnost CCS, která ceny sleduje. Ty klesají už od konce října a přibližují se hodnotám, kterých dosahovaly před únorovým začátkem ruské invaze na Ukrajinu.

