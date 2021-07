Zemědělci letos zatím čekají menší úrodu. „Zlatá éra“ sklizně řepky je zřejmě pryč

Soud v pátek poslal do vazby šestašedesátiletého muže, kterého policie viní z vraždy zaměstnankyně úřadu práce a z dalších trestných činů. Panují obavy, že by muž na svobodě pokračoval v trestné činnosti nebo že by utekl. Novinářům to po skončení vazebního zasedání řekla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.

Muže zadrželi policisté v úterý v centru Prahy několik hodin po střelbě na úřadu práce. Měl u sebe nelegálně drženou zbraň. Další zbraň - podomácku vyrobenou brokovnici - objevila policie v jeho autě.

Ve středu policisté uvedli, že zadržený své činy popisuje a přiznává se k nim. Vedle zastřelení úřednice v Bělehradské ulici ho policie spojuje také s pátečním politím jiné ženy kyselinou ve Středočeském kraji a s následným sobotním výbuchem nástražného systému a zraněním policisty v bytě v pražské Libni. Incident v Libni kvalifikovala jako pokus o vraždu.

Z výslechu muže podle policie vyplývá, že chtěl v páchání zvlášť závažných zločinů pokračovat. Motivem byla msta za údajná příkoří. Zastřelené úřednici písemně vyhrožoval už v roce 2016. V minulosti totiž neúspěšně žádal o podporu v nezaměstnanosti.

Podle deníku Právo soud v pondělí rozhodl o tom, že muž má jít na deset měsíců do vězení. Kvůli porušení nařízených omezení mu totiž přeměnil původní podmínku na nepodmíněný trest odnětí svobody.