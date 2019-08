Značka, která se nepovedla. ČSOB uspává Poštovní spořitelny, pobočky už mění svá loga

Největší tuzemská banka ČSOB skončí se samostatnou kamennou sítí poboček Poštovní spořitelny, jež vytvářela pro klienty, kteří chtějí širší spektrum služeb. Tato síť takzvaných finančních center Poštovní spořitelny, která ČSOB budovala mimo Českou poštu, postupně zmizí - červené pobočky Poštovní spořitelny buď procházejí rebrandingem, nebo zanikají. Ještě před zhruba dvěma lety měla přitom Poštovní spořitelna finanční centra na více než 70 místech v Česku.

Změna souvisí s novou strategií sloučit finanční služby pod jedinou značkou ČSOB. Výsledkem má být dostupnost služeb pro klienty Poštovní spořitelny na jakémkoliv obchodním místě ČSOB a úspora nákladů z provozování dvou odlišných systémů a značek.

S výraznější expanzí samostatné pobočkové sítě mimo Českou poštu začala ČSOB zhruba před deseti lety. Tehdy ji vytvářela pod brandem Era jako síť pro mladší a aktivní lidi, které neoslovovaly služby tradičních bank.

Nákladně budovaný brand, který měl symbolizovat moderní éru finančních služeb, však klienti nepřijali a před čtyřmi lety se ČSOB rozhodla znovu masivně podporovat značku Poštovní spořitelny. Značka Era tak postupně z finančních center zmizela a nahradila ji právě červená loga Poštovní spořitelny.

Hlavní základnou pro Poštovní spořitelnu byly dlouhodobě pobočky České pošty, na nichž měla banka zajištěnu exkluzivitu. Spekulovalo se však i o tom, že udržováním druhé rozsáhlé sítě mimo Českou poštu se ČSOB také jistí pro případ, kdyby s finančními službami na poštách nemohla pokračovat po konci roku 2017, do kdy s Českou poštou měla předchozí smlouvu. Nový desetiletý kontrakt však ČSOB získala, a to nejen na bankovní, ale nově i na pojišťovací služby.

Rozhodnutí sjednotit finanční služby pod jediným logem, které ČSOB oznámila počátkem letošního roku, je už hodně vidět. Podle Moniky Buřičové, mluvčí Poštovní spořitelny, zbylo z někdejší rozsáhlé sítě finančních center už jen několik. Nejnověji se přemalovala na pobočku ČSOB Poštovní spořitelna na Letenském náměstí v Praze. Během stále ještě nedokončené rekonstrukce už logo Poštovní spořitelny na portálu této pobočky nahradila značka ČSOB.

To, že se zde počítá i se službami pro klienty Poštovní spořitelny, bude vidět na oznámení při vstupu do pobočky. Podle Buřičové by si ale klienti Poštovní spořitelny, kteří využívali dřívější finanční centra, měli polepšit.

"V současné době klienty Poštovní spořitelny obslouží už na zhruba polovině poboček ČSOB, kterých má banka přes 200. V souladu s naší strategií podnikáme kroky k tomu, aby celá tato síť byla ke konci roku připravena obsloužit všechny klienty ČSOB i Poštovní spořitelny. Klienti Poštovní spořitelny mohou navíc nadále využívat obsluhy v rámci sítě České pošty, která nabízí více jak 3000 obchodních míst," uvedla Buřičová.

Zánik však čeká značku Poštovní spořitelny i na České poště. ČSOB plánuje finanční služby pod svým modrým logem začít nabízet na poštách během příštího roku.

Podle odborníků nová strategie ČSOB v první řadě ušetří náklady a může tím zvýšit spokojenost svých zákazníků, protože jim nabídne mnohem bohatší síť než dosud. "Klientům Poštovní spořitelny se otevře přístup i k širšímu spektru služeb v ČSOB," komentoval před časem novou strategii ČSOB Pavel Šiška, managing partner poradenské společnosti Deloitte ČR.