Němci se stahují z největší české stavební spořitelny. Známou lišku tu však nechají

Německá společnost Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (BSH) se stáhne z Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS). Její 45 procentní podíl převezme ČSOB, která se tím stane její jediným akcionářem této největší stavební spořitelny v Česku. Doposud ČSOB drží 55 procentní podíl. Hospodářským novinám (HN) to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů. Známý maskot Chytré lišky stavební spořitelně po dohodě s odcházejícím německým investorem zůstává.

Odchod BHS po více než 25 letech z Česka není ale zas až tak velkým překvapením. Z celkem pěti stavebních spořitelen na českém trhu je už ČMSS jedinou, která není součástí jedné finanční skupiny a zůstávala společný podnikem s firmou mimo její strukturu. Podobným procesem před třinácti lety prošla Modrá pyramida, která patří Komerční bance.

Koupě podílu německého akcionáře ČSOB umožní tuto stavební spořitelnu více začlenit do svých obchodních struktur. Bude to znamenat, že bude ve své síti prodávat více jejích služeb, protože ji k tomu bude silněji motivovat, že se o výnos už nebude s nikým dalším dělit.

Doposud obchodní model ČMSS stojí na síti vlastních zhruba dvou tisíc osobních poradců a přes síť ČSOB neprodává zdaleka tolik služeb, jako se to děje u největších konkurentů, které vlastní České spořitelna a Komerční banka.

Model se vyčerpal

Také pro BHS, která je největší německou stavební spořitelnou, bude transakce zajímavá. ČMSS je dominantní na trhu nejen svým podílem, ale i dosahovanými zisky. Cena, kterou za prodej menšinového podílu bude v miliardách korun. Dosahovaný čistý zisk ČMSS v posledních letech ale klesal.

To ukazuje, že její současný obchodní model se postupně vyčerpal a potřebuje změnit. To pod jediným akcionářem půjde snáze, než se to dařilo v současném společném podniku. Navíc s tím budou spojeny i investice k obnovení růstu zisku. Za loňský rok ČMSS vydělala 873 milionů korun, o rok před tím, to bylo 1,04 miliardy korun.

Rekordní zisk přes dvě miliardy korun zaznamenala ČMSS v roce 2011, od té doby se postupně snižoval. Budoucí růst příjmů mimo jiné slibuje větší využití dat klientů stavební spořitelny v rámci finanční skupiny ČSOB, kterým může prodat víc svým služeb - ČMSS má aktuálně 1,35 milionu klientů a tvoří tak víc než třetinu všech klientů, kterým má skupina ČSOB nyní přes tři miliony.

Doposud tomu bránilo to, že tato data kvůli přítomnosti jiného akcionáře nemohla ČMSS s ČSOB podle odborníků na trhu stavebních spořitelen tolik sdílet. Zjednoduší se tím také manažerské řízení a zefektivní chod stavební spořitelny, která bude moct mít víc činností společných s ČSOB.

Liška zůstane v Česku

Petra Hutla, člen představenstva ČSOB, který má mimo jiné na starosti ČMSS, potvrdil, že maskot Chytré lišky této stavební spořitelně zůstává a v nejbližší době se nechystá rebranding. "Je to součást dohody s odcházejícím německým akcionářem. Pro nejbližší roky se nezmění název ani logo Českomoravské stavební spořitelny," uvedl pro HN. Ta v logu používá čtyři cihličky, stejně jako BHS.

ČSOB přitom v poslední době podniká kroky k tomu, aby více zviditelnila svou značku i v ostatních společnostech, které ji patří, a nemusela jich živit tolik jako dosud. Nedávno například banka oznámila, že se příští rok chystá přejmenovat Poštovní spořitelnu na ČSOB.

ČMSS vznikla v roce 1993 a od té doby uzavřela více než 7,8 milionu smluv, na kterých klienti naspořili přes 500 miliard korun. Podle údajů ke konci loňského roku její celková aktiva dosáhla 148,1 miliard korun, na úvěrech měla rozpůjčováno 114,8 miliardy korun a na vkladech její klienti měli u ní 135,7 miliardy korun.