Terminály nejsou připraveny na nová pravidla placení. Mohou bezdůvodně odmítat karty

Kvůli novým pravidlům pro ověřování karetních plateb, která budou platit od 14. září, mohou platební terminály zamítat některé bezkontaktní platby kartami do 500 korun bez informace o důvodu zamítnutí.

Pokud k odmítnutí platby dojde, lze ji provést vložením karty do terminálu a zadáním PIN. Upozornila na to Česká národní banka. Důvodem je podle banky skutečnost, že některé platební terminály nemusí být na nová pravidla připraveny.

Varování ČNB se týká jen fyzických platebních karet, bez komplikací bude možné podle centrální banky bezkontaktní platbu provést kartou nahranou v mobilním telefonu či jiném zařízení.

"Od 14. září se v České republice uplatní nová pravidla pro ověřování karetních plateb stanovená evropským nařízením. Česká národní banka v této souvislosti upozorňuje, že při platbě fyzickou platební kartou v kamenných obchodech mohou v některých případech nastat určité komplikace," uvedla ČNB.

Zamítání bezkontaktních plateb bude v některých případech pravděpodobné i na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy. "Ty obvykle nedisponují možností provést kontaktní platbu se zadáním PIN, v případě zamítnutí tak musíte využít jinou bezkontaktní platební kartu nebo si jízdenku zakoupit prostřednictvím SMS, mobilní aplikace či u řidiče," upozornila centrální banka.

"Je to jen dočasné a očekáváme, že se to bude týkat pouze malého počtu terminálů," řekl serveru Penize.cz ředitel rozvoje produktů a inovací kartové asociace Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Luděk Slouka.

Nově začne pro banky v celé EU platit také jednotný strop, kdy celkový součet zaplacených částek od posledního silného ověření (zadání PIN) nesmí přesáhnout 150 eur (3800 Kč) nebo přesáhnout pět plateb za sebou.

Česká spořitelna, která má v Česku nejvíce klientů, proto spouští aplikaci George klíč pro všechny klienty. Klienti spořitelny, kteří ji nepoužívají, mohou nadále potvrzovat všechny transakce v digitálním bankovnictví pomocí SMS kódu, řekl novinářům ředitel digitálních služeb ČS Filip Zeman.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití.

Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem. Dosud pravidla na bezpečnost a limity stanovovaly jednotlivé banky.

Počet vydaných platebních karet v Česku loni stoupl o půl milionu na 11,8 milionu. Počet karetních transakcí v obchodech činil 1,089 miliardy, o 277 milionů meziročně více. Objem plateb v obchodech vzrostl v tomto období o 160 miliard na 700 miliard korun. Podle srpnového průzkumu společnosti Mastercard podíl Čechů platících chytrým mobilem je 31 procent, zatímco v roce 2016 to bylo pouze 13 procent.