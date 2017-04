Členové rodiny Porscheů a Piëchů nebudou moci být manažery Volkswagenu

před 1 hodinou

Členové rodiny Porscheů a Piëchů nebudou nadále moci působit v manažerských funkcích skupiny Volkswagen. Oznámil to Wolfgang Porsche, předseda dozorčí rady holdingu Porsche SE, který je většinovým majitelem skupiny. "To, že žádný člen rodiny nebude působit v provozním řízení, musí platit jak pro Porsche SE, tak pro celou skupinu Volkswagen," zdůvodnil Porsche.

Uvedl to poté, co ze skupiny definitivně odešel donedávna přední člen rodinného klanu, devětasedmdesátiletý Ferdinand Piëch, který byl jednu dobu generálním ředitelem Volkswagenu.

"To, že žádný člen rodiny nebude působit v provozním řízení, musí platit jak pro Porsche SE, tak pro celou skupinu Volkswagen," řekl Porsche.

Piëchův mladší bratr Hans Michel Piëch, který od Ferdinanda podle zpráv tisku z tohoto týdne koupil většinu jeho akcií Porsche SE, listu řekl, že tajemstvím úspěchu automobilky Porsche je to. že do manažerských funkcí najímala lidi zvenčí, nikoli členy rodiny. "Jako člen dozorčí rady nemůžete tak snadno rodinným příslušníkům říkat, co mají dělat. S najatými manažery můžete mluvit zcela jinak," řekl Piëch. Wolfgang Porsche i Hans Michel Piëch jsou rovněž členy dozorčí rady Volkswagenu.

Ferdinand Piëch chtěl v 70. letech řídit automobilku Porsche, rodina ale za výkonného šéfa svého člena nechtěla. Piëch se pak stal šéfem Audi, luxusní divize Volkswagenu; v roce 1993 nastoupil na deset let do funkce generálního ředitele Volkswagenu a poté se stal předsedou jeho dozorčí rady. Po mocenském boji s tehdejším výkonným šéfem Martinem Winterkornem byl v roce 2015 nucen tuto funkci opustit.

Donedávna Ferdinand Piëch vlastnil v Porsche SE podíl 14,7 procenta, tento měsíc ale jeho většinu prodal Hansu Michelovi. Ten bude nyní vlastnit 25,1 procenta Porsche SE, což mu umožní blokovat zásadní strategická rozhodnutí podniku. Menší část Ferdinandova podílu byla rozdělena mezi další členy rodiny Porscheů a Piëchů. Bratři Piëchové jsou vnuky zakladatele značek Porsche a Volkswagen Ferdinanda Porscheho.

Porsche SE vlastní ve Volkswagenu zhruba 52 procent hlasovacích práv. Holding není totožný s výrobcem sportovních vozů Porsche AG, který je jednou z divizí Volkswagenu.

