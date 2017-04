Stejná značka, o tisícovku jiná cena. V autoservisech jsou propastné rozdíly, zmapovali jsme je

před 1 hodinou

Potřebujete s autem do servisu a chcete vědět, na kolik vás to vyjde? Není to jednoduché. Některé servisy mají stejnou cenu pro všechny vozy jedné značky, u jiných se cena liší podle modelů. Někdo nabízí slevu pro staré modely, jinde vám místo hodiny účtují každých pět minut práce. Problém je, že řada firem nemá ceník k dispozici na webu, musíte si o cenu zavolat. Pokusili jsme se nabídky autoservisů v Praze zmapovat. Síť je tak spletená, že jsme zdaleka neobsáhli všechny autoservisy všech značek. Přinášíme proto alespoň ta nejzajímavější zjištění. Projděte si je ve fotogalerii.

autoři: Iveta Čížová, Jan Markovič