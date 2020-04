Cestovky dostanou ochrannou lhůtu. Můžou odložit vrácení peněz za zrušené cesty

Cestovní kanceláře (CK) budou moci u zrušených zájezdů kvůli koronaviru s plánovaným zahájením od 20. února do 31. srpna odložit vrácení peněz klientům. Do 31. srpna příštího roku bude platit takzvaná ochranná doba, po kterou zákazníci CK obdrží místo hotovosti poukaz využitelný na ekvivalentní zájezd. Poukaz budou moci odmítnout například lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní.

Na návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) by tento postup měla projednat vláda. Související Experti: Česko s uzavřenými hranicemi dlouho nevydrží. Potřebujeme cizí mozky i ruce Přehled MMR zhruba před dvěma týdny uvedlo, že CK mohou klientům za zrušené zájezdy kvůli koronaviru nabízet poukazy místo zaplacených záloh. CK ale požadovaly, aby byla tato možnost legislativně ukotvena. Poukaz místo hotovosti musí být nabídnut bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, CK bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy. Hotovost CK bude muset lidem vrátit i v případě, že náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpají, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Poukaz budou moci odmítnout lidé spadající do tzv. zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Lidé, kteří si koupili zájezd s odjezdem do 31. srpna, ale nebudou ho chtít absolvovat kvůli obavám o své zdraví nebo ztrátě zaměstnání, mohou rovněž CK požádat o vydání poukazu. Za běžných podmínek by museli při jeho zrušení uhradit storno poplatky. Zavřené hranice kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru znemožnily cestovním kancelářím uskutečňovat zájezdy. Za zálohy na zahraniční zájezdy zaplatily na letošní sezonu do začátku krize téměř tři miliardy korun. Asociace hotelů a restaurací a Svaz léčebných lázní ČR připravily záchranný plán cestovního ruchu v ČR. Kromě legislativní podpory vydávání poukazů nejen CK, ale i hotely a dalšími poskytovateli služeb, by vláda podle plánu v době do dvou měsíců po konci nouzového stavu měla sjednotit sazby DPH u služeb v cestovním ruchu na deset procent. Odpuštěna by měla být platba daně z příjmu právnických osob za celý letošní rok všem podnikatelům v cestovním ruchu. jif jw