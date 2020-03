Čech žijící v Německu dumá, jak naložit s karanténou. Pendler zvažuje práci z domova

Český pendler Robert Prade žijící v Německu neví, jak bude moci naplnit vládní nařízení o domácí čtrnáctidenní karanténě po příjezdu z jiné země. Bydlí totiž v Žitavě a za prací jezdí do Liberce. V karanténě by tedy měl být v Německu a obává se absurdního scénáře. "Po čtrnácti dnech karantény v Žitavě bych opět přijel z rizikové země a na hranicích byl poslán zpět do karantény," uvedl.

V místě svého trvalého bydliště v Liberci v karanténě být nemůže. "Bydlí tam moji osmdesátiletí rodiče, které rozhodně nebudu ohrožovat tím, že bych tam byl v karanténě," dodal.

Pokud chtějí takzvaní pendleři od čtvrtka nadále pracovat za hranicemi, mají si tam zajistit podle rozhodnutí vlády ubytování. Kabinet to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou.

Prade je v Liberci zastupitelem a ředitelem obecně prospěšné společnosti Návrat provozující ve městě dva azylové domy. Kvůli rodině nepočítá s tím, že by přechodně pobýval v Liberci. Pokud nezíská nějakou výjimku, pracovat bude na dálku z domova. "Práce nepočká, to se musí udělat. Bude to ale komplikované," dodal.

Obavy z budoucnosti mají i další pendleři. "Bude to velký zásah do soukromého i pracovního života pendlerů a bude to mít i velký dopad na firmy, které je zaměstnávají," uvedl Jiří Zahradník, který pracuje v Žitavě na Obchodní a hospodářské komoře. Zahradník do Německa za prací dojíždí každý den z Liberce. Kvůli rodině si také nemůže dovolit zůstat přechodně za hranicemi.

Přechod na home office řeší se svým zaměstnavatelem. Se žádostí o radu se na něj obracejí i německé firmy. "Množí se mi tady telefonáty, jak mají postupovat zaměstnavatelé. Jestli mají dát výpověď pendlerům nebo jim zajistit nějaké ubytování nebo si ho pendleři zajistí sami," řekl pracovník německé hospodářské komory.

Rozhodnutí firem, jak postupovat, podle Zahradníka komplikuje nejistota z dalšího vývoje. "Problém je, že nikdo neví, na jak dlouho to je," dodal muž.