Státní investice má zastřešit záruční a rozvojová banka. Začala změnou svého názvu

Českomoravská záruční a rozvojová banka se změnila na Národní rozvojovou banku (NRB). Kromě podpory malých a středních podnikatelů pomůže také s rozvojem veřejné infrastruktury. Nebude se už zabývat tedy jen zárukami a úvěry. Banka nemá konkurovat těm komerčním, ale zastřeší hospodářskou politiku státu.

Na tiskové konferenci to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a předseda představenstva NRB Jiří Jirásek. Banka si podle Jiráska nechala zpracovat Vysokou školou ekonomickou průzkum ohledně názvu a dostala doporučení, že by měla nést jméno více odpovídající 21. století.

Klienty banky podle Havlíčka už nebudou jen malé a střední firmy, ale také kraje, municipality, podpoří obecní projekty. "Produktem už nebudou jen podnikatelské záměry na investice, inovace, provoz, ale i úplně nová odvětví," uvedl. Budou to energetika, doprava, zdravotnictví, aktivity sportovního charakteru nebo i záruky za bydlení pro rodiny. Programy pro malé a střední podnikatele se podle něho rozšíří a budou komfortnější.

NRB podle Havlíčka nemá za sebou ve své historii žádnou "černou" minulost. Za dobu svého fungování poskytla úvěry a záruky asi 73 000 klientům, které podpořila zhruba půl bilionem korun. "Má nemalý podíl na tom, že sektor malých a středních podnikatelů u nás funguje dobře," uvedl.

Banka pomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších odvětví ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Byla založená v roce 1992 a jejím jediným akcionářem je stát zastoupený ministerstvy průmyslu, financí a pro místní rozvoj.

Národní rozvojová investiční je akciovou společností ve vlastnictví NRB. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založené na principu návratnosti.

NRB je také mateřskou společností Národního rozvojového fondu. Na jeho vzniku se v září 2019 dohodli zástupci vlády a čtyř největších komerčních bank. Česká národní banka fondu v listopadu udělila licenci a ten vznikl 1. února letošního roku. Banky zapojené do jeho příprav slíbily do projektů investovat až sedm miliard korun, mělo by se tak povést přilákat další finanční zdroje. Podpořeny by tak v první fázi mohly být projekty až 35 miliard korun.