České dráhy se loni přehouply do zisku, hlásí nejlepší výsledek od roku 2009

před 1 hodinou

Zatímco v roce 2015 skončil podnik ve ztrátě 1,4 miliardy, loni vykázal zisk 882 milionů korun. Přeprava cestujících ale zůstává ztrátová.

Doporučujeme

Praha - Hospodaření státních Českých drah se meziročně skokově zlepšilo. Zatímco v roce 2015 skončily ve ztrátě 1,4 miliardy, loni vykázaly zisk 882 milionů korun. Jedním z důvodů je, že výsledky už nesrážely negativní mimořádné vlivy.

Výsledek je nejlepší od roku 2009, kdy firma začala reportovat v mezinárodních účetních standardech. Přeprava cestujících zůstává ztrátová. "Podnikáme důležité kroky, které nám pomohou docílit vyrovnaného hospodaření i u osobní dopravy," říká šéf drah Pavel Krtek.

Drahám se podařilo zvýšit tržby a zároveň výrazně snížit náklady. Ty v roce 2015 negativně zasáhla nehoda Pendolina ve Studénce i prohraný spor se Škodou Transportation. V loňském roce se naopak pozitivně projevil prodej nádraží a pozemků (mimo jiné u pražského Masarykova nádraží), který zisk zvýšil o půl miliardy korun. Pomohly i nižší ceny nafty a elektrické energie - jen díky tomu dopravce ušetřil stovky milionů.

V osobní dopravě ČD snížily ztrátu z 1,4 miliardy na 644 milionů. Cestující zaplatili více na jízdném, zejména pak v mezinárodní přepravě. Přibylo pasažérů a růstu tržeb pomohlo i to, že si firma vymohla větší podíl z jízdného vybraného v rámci integrovaných příměstských systémů. Tahounem růstu tržeb v osobní přepravě je linka z Prahy do Hamburku. "Zúročují se naše investice do nových vozidel," říká Krtek. Více do rozpočtu drah také poslaly kraje i ministerstvo dopravy.

V nákladní dopravě stoupl zisk z 576 milionů na 935 milionů korun, a to navzdory poklesu tržeb. Trh je nadále silně konkurenční a proti drahám stojí jak další železniční, tak i silniční přepravci. Firmě se ale podařilo výrazně snížit náklady, a proto dosáhla zlepšení hospodaření.

Související články