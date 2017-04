Pendolina omládnou. Dráhy předělají vnitřek vozů, vznikne i kino pro děti

před 1 hodinou

Všech sedm jednotek, které v pravidelném provozu jezdí už 12 let, dostane nový interiér. České dráhy zároveň ukázaly i jejich budoucí podobu. Hotovo má být do roka.

Praha - Vlakové jednotky Pendolino Českých drah by měly do roka omládnout. Státní dopravce oznámil, že všech sedm jednotek, které v pravidelném provozu jezdí už 12 let, dostane nový interiér.

"Zejména interiér oddílů pro cestující, buňky WC, ale také vybavení bistrooddílu už vykazují známky opotřebení," vysvětluje důvody úprav Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah pro techniku, servis a majetek.

"Zcela chybí například vizuální informační systém pro cestující, který je dnes v moderních vlacích již standardem. Bude proto do pendolin doplněn, stejně jako třeba dětské kino. Nová budou sedadla, obložení stěn, podlahy, zavazadlové police a buňky WC. Výměnou projdou elektrické zásuvky a osvětlení," dodává Kupec.

Národní dopravce původně zvažoval jen obnovu jednotlivých částí interiéru. Po konzultaci s designery Jiřím Španihelem a Patrikem Kotasem se však firma rozhodla pro jejich kompletní výměnu. Za vzhledem nového designu je společnost Descent Jiřího Španihela.

Původní zakázku na částečnou modernizaci interiérů pendolin proto podnik zrušil a práce zadá přímo své dceřiné firmě DPOV. Podle Kupce tak k předělání interiérů dojde o sedm měsíců rychleji. Cenu zakázky České dráhy neoznámily.

"První jednotka by měla být k omlazovací kúře přistavena už v létě, a pokud vše dobře půjde, představíme novou podobu jejího interiéru na podzim v Bohumíně u příležitosti oslav národního Dne železnice. Všechna pendolina by pak měla být hotová zhruba do jednoho roku," říká Kupec.

Zásahy do interiéru mají navíc přinést i úspornější provoz. "Například dojde ke snížení energetické náročnosti jednotek, čímž ušetříme až 12 milionů ročně. Díky snížení hmotnosti zaplatíme i nižší poplatek za použití železniční dopravní cesty v řádu statisíců za rok," doplňuje Michal Štěpán, člen představenstva firmy pro osobní dopravu.

