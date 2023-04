Počet podvodů při digitálních platbách roste, varuje Česká národní banka

Počet podvodů v platebním styku výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2021 nepřijala Česká národní banka (ČNB) žádnou stížnost, v uplynulém půlroce se na ni obrátily stovky lidí, ze kterých se podvodníci snažili vylákat peníze. Instituce proto představila nový vzdělávací web Peníze na útěku, na kterém upozorňuje na podvodné praktiky a radí, jak se podvodníkům bránit.

Denně ČNB přijímá na zelené lince pět až deset telefonátů podvedených, kteří se ptají, jak postupovat poté, co se stali obětí útoku. Škoda, kterou útočníci působí, může být i v milionech korun, když podvodníci jménem své oběti přijmou úvěr a následně peníze převedou na vlastní účet.

"Digitalizace finančních služeb přináší klientům bank nejen výhody, jako například zjednodušení a zrychlení převodu peněz, ale i rizika," řekl viceguvernér ČNB Jan Frait při představení nového webu. Varoval před tím, že se zrychlením finančních služeb se zkracuje doba, za kterou mohou podvedení přijít o peníze. Lidé by proto měli být zejména při nevyžádaných telefonátech nebo e-mailech obezřetnější než dřív.

Frait upozornil, že oběťmi útoků nejsou pouze lidé ze zranitelných skupin obyvatelstva, ale také podnikatelé, samosprávy nebo neziskové organizace. "Podvodníci profesionalizují scénáře útoků a způsob, jak dokážou využívat manipulativní techniky," řekl. ČNB podle něj opakovaně zaznamenala i případy, kdy se podvodníci vydávali za členy bankovní rady.

Útočníci se podle Fraita nejčastěji snaží přimět svou oběť, aby sama autorizovala platbu ve svém mobilním bankovnictví. Často se přitom snaží lidi zmanipulovat a přesvědčit, že potvrzují příchozí platbu na svou účet, ve skutečnosti ale odesílají peníze podvodníkovi. Další technikou je vylákání přístupových údajů, aby podvodníci sami mohli nakládat s účtem poškozeného.

ČNB na webu Peníze na útěku upozorňuje, že podvodníci se snaží získat důvěru lidí nebo v nich vyvolat strach, aby je mohli zmanipulovat k vydání jejich údajů a následně je obrat o peníze. Centrální banka proto apeluje na lidi, aby při jednání o penězích nespěchali, vždy si ověřovali informace a chránili svá data a citlivé údaje.

Pokud se někdo stane obětí podvodníků, měl by co nejrychleji kontaktovat svoji banku a v ní zablokovat své platební prostředky. Zároveň by měl informovat policii.