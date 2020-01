České koruně se nebývale daří. Tak silné měně po celý rok nevěříme, varují odborníci

Česká měna vstoupila do nového roku úspěšně. Například tuto středu se dostala na nejsilnější úroveň vůči euru od února 2018, když svůj kurz posílila lehce nad 25,23 a "pointervenční" rekord už má nedaleko. Analytici, které oslovil on-line deník Aktuálně.cz, se ale k dalšímu posilování koruny v průběhu letošního roku stavějí skepticky.

"Pozitivní tón má své limity, a tak vnímáme prostor pro posílení koruny jako omezený," uvedl pro Aktuálně.cz analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Podle Pfeilera se globální ekonomický růst letos zlepší, čímž investoři začnou reflektovat atraktivní úrokový diferenciál (rozdíl mezi úrokovou mírou v tuzemsku a zahraniční - pozn. red.) vůči eurozóně nebo rychlejší růst české ekonomiky ve srovnání s eurem. Koruna ale podle něj přesto už výrazně sílit nebude.

"Posilování z předchozí dnů je poměrně překvapivé vzhledem k eskalaci geopolitického napětí," dodal Pfeiler s odkazem na vyostřenou situaci na Blízkém východě mezi Spojenými státy a Íránem, kterou vyvolal atentát na íránského generála Kásema Solejmáního z minulého týdne.

Podobně vnímá vývoj české koruny v roce 2020 i hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler, kterého taktéž překvapilo posílení měny v posledních dnech vzhledem k eskalaci napětí ve světě.

"Koruna by sice měla být fundamentálně silnější, nicméně vzhledem k její překoupenosti z dob trvání kurzového závazku České národní banky nepředpokládáme v letošním roce její výraznější posilování, spíše její stagnaci mírně nad hranici 25 Kč za euro," domnívá se Seidler.

Ten připomněl, že v letech 2013 až 2017 nakoupila korunu ve velkém objemu řada zahraničních investorů, kteří očekávali její posílení po ukončení intervenčního režimu ČNB. "Vzhledem k velikosti těchto pozic v řádech vyšších stovek miliard korun je koruna ovlivněna ještě doposud a v případě jejího posílení někteří zahraniční investoři mohou své pozice uzavírat (tedy prodávat koruny,- pozn. red.), čímž koruna opět oslabí," vysvětlil odborník.

Tomu přikyvuje i Helena Horská, hlavní ekonomika Raiffeisenbank. "Výraznějším ziskům by měla bránit i značná překoupenost české koruny mezi zahraničními obchodníky," řekla Horská.

K intervenčnímu režimu přikročila ČNB v roce 2013 s cílem podpořit růst domácí ekonomiky. Zavázala se držet hladinu kurzu na úrovni 27 korun za euro. Intervence ukončila po více než třech letech.

Hrozí zpomalení ekonomiky i další obchodní válka

Analytik Komerční banky František Táborský věří, že si koruna povede stejně dobře jako nyní i v následujících měsících. Podle něj k současnému stavu pomohlo kromě jiného vyjasnění situace ohledně brexitu i uklidnění obchodní války, kterou mezi sebou loni rozpoutaly USA a Čína.

"Koruna na přelomu roku překvapila silným posílením na nejvyšší hodnoty od února 2018. Tato situace by měla vydržet i v nejbližších měsících, pokud se geopolitická situace opět nevyostří. Nicméně dlouhodobě takto silné koruně příliš nevěříme," shodl se Táborský s ostatními oslovenými odborníky.

Ani Jiří Pour neočekává, že by se koruna letos mohla ještě výrazněji vylepšit pozici. "Není vyloučeno, že se během roku krátce podívá i pod hranici 25,20, avšak její systematické posilování bude narážet na realitu zpomalující ekonomiky a vnímaných rizik v Evropě. Do konce letošního roku proto další zisky koruny nečekáme a kurz by se měl na konci roku držet okolo 25,20," odhaduje Pour.

Prakticky celé posílení koruny, které pro letošek experti očekávali, se ale podle něj odehrálo hned v prvních dvou týdnech v lednu.

Horská z Raiffeisenbank očekává, že ke konci roku 2020 se pak kurz naopak přehoupne zpět přes hladinu 25,50 za euro.

"Současné posilování koruny je podle našeho názoru neudržitelné. Trhy věří v uklidnění sporů mezi USA a zbytkem světa, v uklidnění konfliktu na Blízkém východě či hladké dojednání konečné podoby brexitu. Tento optimismus je podle našeho názoru předčasný," zdůraznila s tím, že není vyloučené například opětovné vyhrocení vztahů mezi Spojenými státy a Čínou nebo nenaplněné očekávání ohledně oživení eurozóny.

