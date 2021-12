Úřady práce řeší 500 žádostí o dávky na energie. Maláčová teď čeká velký zájem

Úřady práce (ÚP) zatím dostaly 500 žádostí o pomoc lidem výrazně zasaženým energetickou krizí, řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

S dalším růstem cen energií v roce 2022 by podle Maláčové mohlo žádat o dalších 150 tisíc zájemců více. | Foto: Shutterstock

V příštích týdnech očekává ministryně Maláčová obrovský nápor žádostí, o dávky by podle ní s dalším růstem cen energií v příštím roce mohlo žádat o dalších 150 tisíc zájemců více, tedy dvojnásobek současných odhadů. Avizovala, že nyní jsou úřady práce schopny odbavit asi 10 tisíc žádostí týdně.

Lidé, kteří přejdou do konce roku od dodavatele poslední instance k běžnému, budou moci na zaplacení vysokých úhrad za energie využít dávku mimořádné okamžité pomoci. Podmínky jejího přidělení se pro tento případ zmírní, rozhodlo v listopadu ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Po skončení společnosti Bohemia Energy muselo 900 tisíc odběratelů přejít k dodavatelům poslední instance. Zálohy se jim násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které s dodávkami skončily. Podle odhadů by o podporu mohlo žádat až několik stovek tisíc domácností.

Nízký počet žádostí o dávky podle Maláčové vypovídá o tom, že se dodavatelům poslední instance nedaří dokončovat administraci faktur. Řada lidí navíc podle ní má problémy se správným podáním žádosti, kdy jim například chybí některé potřebné dokumenty, přičemž situaci komplikuje pandemie koronaviru.

Úřady práce se podle ministryně snaží vyřídit jednotlivé žádosti do dvou až tří dnů, nyní jsou připraveny odbavovat zhruba 10.000 žádostí týdně. V příštích týdnech očekává mnohem vyšší zájem s tím, jak budou dodavatelé postupně posílat zákazníkům faktury za energie.

MPSV připravilo podle ministryně také novelu k dávkám na bydlení. Navrhuje v ní zvláštní příspěvek, který by se mohl při skokovém růstu nákladů vyplácet. Chce usilovat o zrychlené projednání novely, aby platila co nejdříve.

Podle kandidáta na ministra práce a sociálních věcí budoucí vlády Mariána Jurečky dosud chybí jasně daný plán na pomoc lidem zasaženým energetickou krizí. Nová vláda podle něj chce do konce ledna představit jednotlivá řešení. Stát by podle něj měl pomoci například i malým podnikatelům, zároveň motivovat domácnosti k investicím do zateplování domů, využívání fotovoltaiky a dalších kroků.

