Rusové odcházejí z Karlových Varů. Ceny tamních bytů klesají

před 1 hodinou

Karlovy Vary - Odchod ruských investorů snižuje ceny nemovitostí v Karlových Varech. Zatímco jinde ceny bytů rostou, v lázeňském městě za poslední roky naopak byty v novostavbách zlevňují. Důvodem je podle realitní společnosti M&M reality holding to, že se ruští investoři snaží svých bytů zbavit.

V Karlovarském kraji klesly za poslední tři roky ceny bytů v novostavbách téměř o 40 procent. Starší zástavba sice zdražovala, ale o poznání pomaleji než jinde v republice. Podle oblastního manažera společnosti M&M reality holding pro Karlovarský kraj Marcela Bajgara ceny novostaveb v regionu klesají, protože souhrnné statistiky ovlivňují jen těžko prodejné nemovitosti, které byly stavěny pro potřeby ruských investorů. A to především v Karlových Varech a Mariánských Lázních.

"V dřívější výstavbě byly ceny bytů vyloženě přemrštěné. Tři až pět let nazpátek byl zájem o novostavby veliký a projektů málo. Developeři z této situace těžili a zahraniční klienti do těchto bytů investovali. Dnes se je naopak snaží prodat, mnohdy neúspěšně," popisuje Bajgar.

Podobně je tomu i s luxusně zrekonstruovanými byty ve staré zástavbě lázeňských měst. "Pokud bychom tyto nemovitosti do statistik nepočítali, tak i v Karlových Varech zdražují byty ve starší zástavbě, za poslední rok odhadem o 10 až 20 procent," uvedl Bajgar.

Například některé zrekonstruované byty ve starší zástavbě lázeňské zóny a přilehlém okolí s rozlohou přes 90 metrů čtverečních majitelé nabízejí k prodeji za sedm až 15 milionů korun. Z novější výstavby pak například byty v blízkosti centra města v Jateční ulici, s rozlohou 70 metrů čtverečních, jsou k mání za cenu kolem čtyř milionů korun.

Podle Bajgara je rozumně stanovená cena za byt 2+1 o rozloze 60 metrů čtverečních v oblíbených částech města, jako jsou třeba Tuhnice nebo Horní Drahovice, okolo 1,3 až 1,5 milionu před rekonstrukcí a za 1,6 až 1,8 milionu korun po rekonstrukci.

Důvodů, proč odcházejí ruští investoři, kteří ještě před pár lety utráceli za byty v lázeňských městech, je podle Petry Baboučkové z M&M reality holding několik.

"Je to jednak oslabený rubl a celkově politicko-ekonomická situace nejen v Rusku, ale v celém světě. A také musím podotknout, že to u nás ruské klienty už tolik nebaví. Hodně z nich zjistilo, že kromě lázeňské léčby jim nemáme vůbec co nabídnout, a jdou o dům dál. Většina těchto vlastníků předražených bytů se nyní snaží investované peníze dostat zpět, což je ale vzhledem k současné situaci na trhu nereálné," uvedla Baboučková.