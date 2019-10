Unie bude dotace rozdávat dle nového klíče. Vsází na kvalitu, Češi budou mít problém

Evropská unie bude peníze na špičkovou vědu nebo na velké dopravní stavby stále více rozdělovat na základě soutěže nejlepších projektů, a nikoliv tak, že každá země bude mít předem garantovaný objem peněz. Češi se ovšem soustřeďují hlavně na čerpání dotací, které mají jisté, přicházejí tak o miliardy.

V rozhovoru s Hospodářskými novinami (HN) na to upozornil generální ředitel Evropské komise pro rozpočet Gert Jan Koopman. Česká vláda tvrdí, že o problému ví.

Kdyby peněz, o které se v unii soutěží, Česko využilo aspoň tak, jak to odpovídá jeho podílu na hrubém domácím produktu EU, dostali by čeští vědci v letech 2014 až 2018 přes pět miliard korun navíc. A na stavbu českých dálnic a silnic šlo získat o tři miliardy korun víc, ukazují data Evropské komise.

Maďaři, Litevci, Estonci, a v některých případech i Rumuni, jsou přitom výrazně úspěšnější než Češi. "Prokazují tak, že i chudší země mohou o peníze úspěšně soutěžit s těmi bohatšími a nemusí se spoléhat jen na dotace," píše list.

"Česko by na to do budoucna mělo klást větší důraz než dosud," míní Koopman. Čeští vědci se podle něj například musí mnohem více zapojovat do společných projektů s těmi nejlepšími evropskými výzkumníky, v tom vyzdvihuje Maďary.

Praha by taky měla být schopná přijít třeba s projekty na stavbu dálnic či železnic, které Česko propojí s ostatními státy EU a nebudou pouze vnitročeské, v tom vynikají Litevci či Rumuni, doplnil.

Vláda tvrdí, že o problému ví. Náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková v pátek v Senátu na konferenci o evropském rozpočtu prohlásila, že naučit se tyto programy lépe využívat je pro Česko klíčové. Podle ní si Praha uvědomuje, že dotací, které má Česko předem jisté, výrazně ubude a Češi budou muset zvládnout soutěžit o peníze s ostatními.

Státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková podotkla, že když už se čeští vědci do soutěže v rámci nějakého mezinárodního projektu zapojí, jsou většinou úspěšní. To pokládá za naději, že do budoucna bude takových českých projektů výrazně víc.

Příkladem, kdy se Češi dokázali dostat k evropským penězům i jinak než prostřednictvím tradičních dotací, je třeba film Nabarvené ptáče. Režiséru Václavu Marhoulovi chybělo 33 milionů korun. Peníze sehnal jen díky půjčce zaručené jedním ze speciálních fondů existujících v rámci společného evropského rozpočtu.

Z víceletého evropského rozpočtu, jenž platí do konce příštího roku, může Česko na dotacích získat 22 miliard eur, tedy přes 560 miliard korun. Těchto peněz určených pro podporu chudších oblastí ale ubude.

V dalším rozpočtu platném od roku 2021 má mít stát k dispozici o více než pětinu méně, navrhuje Evropská komise. A v budoucnu tato částka opět výrazně klesne, pokud bude Česko bohatnout tak, jak se všeobecně předpokládá.