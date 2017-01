Černoch z letáku: Reakce lidí v Česku mě šokovala, stejní lidé budou i v Německu

před 58 minutami

Byl jsem v šoku. Tak popisuje vlastní reakci na dění kolem reklamního letáku muž, který se některým Čechům nelíbí. Model Alpha Dia říká, že to je poprvé, co se ve svém profesním životě setkal s rasismem. Dokáže si také představit, že mnohé firmy černošské modely nechtějí právě kvůli obavám z podobných reakcí. Lidl, který leták v pondělí vydal, si za svou prací stojí.

Praha – Rasistické poznámky některých Čechů na muže tmavé pleti v reklamním letáku doputovaly i do Německa. Tamní média si neobyčejné kauzy všimla a web deníku Frankfurter Allgemeine přinesl rozhovor s modelem, který některé Čechy rozpálil doběla. Čtyřiadvacetiletý Alpha Dia z Hamburku, který do Německa přišel v roce 1992 ze Senegalu, je tím, co se kolem jeho osoby v Česku stalo, nepříjemně překvapen.

"Takové reakce v roce 2017, to mě šokovalo. Potkávám mnoho modelů z celého světa i z Česka. A Praha je mezinárodní město. Když se přesto tolik Čechů obává 'vyhlazení bílé rasy', uvidí to tak i někteří lidé v Německu a dalších zemích světa. Z toho mám strach," odpověděl Dia na první otázku německých novinářů. Ti zmiňovali jeden z příspěvků z facebookové stránky obchodního řetězce Lidl v Česku, který leták s černošským modelem na začátku týdne vydal.

Lidé na Facebooku například psali, že očekávají v letácích typicky české modely. "To ale nedává smysl, protože Lidl má stejnou reklamu po celé Evropě. Fotky se pro leták dělaly kromě jiného v Německu s modely z celého světa," reaguje Dia.

V rozhovoru také říká, že je to poprvé, co se během svého profesního života setkal s podobnou reakcí. "V běžném životě už se to ale stalo. Například ve vlaku se na mě lidé v posledních letech častěji dívají podezřele nebo si musím vyslechnout hloupé komentáře," říká.

Postěžoval si také na to, že jako model žijící v Německu má více práce třeba v Paříži či Miláně než v zemi, ve které žije. Některé firmy se podle něj možná bojí právě toho, co se nyní stalo Lidlu. Že pokud by využili služeb černošského modela, čelili by podobně nechutné kritice.

Lidl si i přes kritiku, která se na něj snesla, za svým rozhodnutím stojí. Věcně reagoval například i na otázku, proč se v letácích objevují modelové "negroidního typu", od Bohuslavy Lobotkové, která má jako profilovou fotku logo hnutí Islám v ČR nechceme. Řetězec odpověděl, že v Evropě 21. století spolu žijí různé rasy a čím víc člověk ze světa pozná, tím větší toleranci vůči jiným má.

Vedle lidí, které muž černé pleti v nákupním letáku pobouřil, se objevují i ti, kteří si z nich začali dělat legraci. "Dobrý den, v reklamním letáku jsem si přečetl, že prodáváte tmavý chléb, černý čaj a arabskou kávu! Každý slušný Čech ale ví, že správně je pouze světlý chleba, bílý čaj a bílá káva. Udělejte s tím něco, nebo si u vás vlastenci už nic nekoupí a zbudou vám tak všechny buřty, knedlíky a pivo!!!" dělí se o své dojmy Martin Benda.

Další lidé na Facebooku Lidlu vyjádřili podporu a ocenili jeho postoj i poté, co sklidil kritiku od dalších zákazníků.

autor: Jiří Hovorka