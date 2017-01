Velebovi černoch na letáku nevadí, muslim ano. Jak ho pozná, neřekl

před 25 minutami

Reklamní kampaň společnosti Lidl, která otiskla na letáku černocha ve sportovním oblečení, zaujala i senátora Jana Velebu (SPO). Na dotaz čtenáře odpověděl, že mu černoch nevadí, ale že nechce reklamy s muslimy. Po otázce Aktuálně.cz, jak by je poznal, politik položil telefon.

Praha – Do diskuse o reklamní kampani společnosti Lidl se zapojil i senátor Strany práv občanů Jan Veleba. Černoch na plakátu je podle něj v pořádku, ale muslim v současnosti vadí.

Kampaň obchodního řetězce, která na prospektech použila fotografie modela tmavé barvy pleti ve sportovním oblečení, vyvolala v posledních dnech nevídanou smršť hádek na sociálních sítích. Řada lidí Lidlu na Facebooku vyčítá, že nepoužívá v reklamách bělochy. Jejich oponenti hovoří o rasismu.

Veleba spory komentoval slovy, že by mu v reklamě vadily fotografie muslimů. Po otázce Aktuálně.cz, jak je pozná, však položil telefon.

“V tomto případě mně to až tak nevadí, myslím ten černoch. Se mnou kdysi na Vysokou školu zemědělskou v Brně chodili také černoši a nebyl mezi námi žádný problém. Mně by v dnešní době vadilo, kdyby Lidl dal na plakát muslima,” odpověděl na otázku čtenáře Parlamentních listů Veleba.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz pak vysvětloval své výhrady vůči muslimům tím, že se programově přesouvají do Evropy. "V této době bych to bral jako jeden z dalších kroků. Podle mého názoru je to programové a placené mimo jiné ze Saudské Arábie a podobných zemí," vstřícně vysvětloval své výhrady.

Ale po dotazu, jak pozná v reklamě muslima, senátor položil telefon. "Nehodlám se tu bavit o tom, jak co poznám, nebo nepoznám," řekl a ukončil hovor.

Mnoho jiných politiků v reakci na reklamu prohlásilo, že na původu modelů nezáleží. "Letáky moc nemusím, ale kritizovat Lidl, že mají za modela černošského kluka, je mimo," uvedl na sociální síti Twitter například ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) v nadsázce zdůraznil, jak ho reklama zaujala a má v plánu nakoupit v Lidlu sportovní oblečení.

autor: Kateřina Frouzová