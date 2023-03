Ceny paliv v Česku míří stále dolů. Nafta je teď nejlevnější za poslední rok

Průměrná cena nafty v Česku je nejnižší za 13 měsíců. Za poslední týden diesel zlevnil o 22 haléřů na 35,86 koruny za litr. Cena benzinu za stejnou dobu klesla o devět haléřů na 37,29 Kč za litr, což je nejnižší hodnota za zhruba měsíc a půl. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Pokles cen bude podle analytiků pokračovat.

Pohonné hmoty v uplynulých dnech podle analytika XTB Jiřího Tylečka reagovaly na na pokles cen ropy a velkoobchodních cen paliv. Pozitivně podle něj působila také česká měna. "Obě nejprodávanější paliva jsou tak nejlevnější za poslední více než rok," uvedl Tyleček.

Snížení ceny nafty zároveň podle analytika 4Trans Factroring Jaroslava Tona zároveň naznačuje, že nabídka převyšuje poptávku, což potvrzují i nedávné zprávy o přebytku zásob ropy na světových trzích.

V následujících týdnech by měl pokles cen paliv pokračovat, očekávají analytici. "Ceny ropy i paliv propadly a ani negativní dopad oslabení koruny by na tom neměl nic zvrátit," řekl Tyleček. V příštím týdnu ovšem nečeká výrazné zlevňování, ceny by podle něj mohly klesnout v řádu jednotek desetihaléřů. "Obvykle trvá týden až 14 dní, než se propad velkoobchodních cen začne výrazněji propisovat do cen pro motoristy. V horizontu týdnů se však v závislosti na vývoji situace na trzích můžeme dočkat zlevnění až v řádu jednotek korun," míní Tyleček.

Podobný vývoj odhaduje i Ton, podle něj navíc může trend klesajících cen v dalších měsících posílit tlak na snižování emisí. "To by mohlo vést k většímu poklesu poptávky po fosilních palivech v dlouhodobějším horizontu," dodal.

Nejlevnější benzin tankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde je litr v průměru za 36,79 koruny. Nafta je nejlevnější v Jihočeském kraji, litr tam prodávají průměrně za 35,12 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,69 koruny. Nafta se tam tankuje za 37,85 Kč za litr.

Pohonné hmoty v ČR zlevňovaly vytrvale od konce loňského října. V prvních dnech letošního roku ceny rostly, následně začaly kolísat a od začátku druhého únorového týdne klesají.

Průměrná cena Naturalu 95 je v současnosti o zhruba 8,40 koruny nižší, než byla před rokem. Nafta je v meziročním srovnání o 12,50 koruny levnější.