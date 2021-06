Česká pošta bude mít novou centrálu ve Vysočanech, sídlo v Jindřišské z většiny prodá

Česká pošta chce prodat většinu svého sídla v centru Prahy a postavit novou centrálu v pražských Vysočanech. Serveru Seznam Zprávy to řekl generální ředitel České pošty Roman Knap. Z nynější centrály v Jindřišské ulici v Praze 1 si pošta ponechá historickou budovu s odbavovací halou. Konkrétní rozvržení částí určených k prodeji pošta teprve chystá, studie má být podle serveru hotova do konce roku.

Důvodem prodeje větší části nynějšího sídla jsou podle Knapa hlavně úspory. "Je to velká a drahá budova v centru města. S obrovsky drahým pozemkem a provozem. Jen udržování budovy v chodu stojí 40 milionů korun ročně," řekl serveru.

Nová centrála pošty má vzniknout v pražských Vysočanech, kde pošta podle serveru vlastní pozemek u Poděbradské ulice. "Městská část Praha 9 připravuje v současné době smluvní vztah, který by definoval role České pošty a Prahy 9 v daném území, a došlo tak ke vzájemné synergii projektů," řekla serveru mluvčí radnice Prahy 9 Marie Kurková. Kromě pošty totiž podle serveru chystají další projekty podél Poděbradské ulice také soukromí developeři.

Do vysočanské centrály by se přesunuli úředníci ze sídla v Jindřišské ulici i dalších budov pošty. Celkem má ve Vysočanech pracovat až 2000 zaměstnanců pošty. "Do konce roku bychom měli vědět, kolik to bude stát," doplnil Knap.

V roce 2019 uvedl pražský magistrát, že jedná s Českou poštou o možném odkupu jejího sídla v Jindřišské ulici. Pošta ale následně prohlásila, že budova není k prodeji. Už tehdy ale Knap mluvil o přestěhování administrativy pošty do jedné centrály na jiném místě. V roce 2019 Knap jako místo pro novou centrálu zmiňoval pražské Malešice.

Česká pošta plánuje podle Seznam Zpráv prodat také budovu bývalé celní pošty v Plzeňské ulici v Praze a další své budovy v jiných regionech. Loni prodala areál bývalého kláštera svatého Gabriela v Praze 5 za 353 milionů korun. Z prodeje zbytného majetku chce Česká pošta inkasovat miliardy korun, píše server. Česká pošta loni kvůli pandemii koronaviru prohloubila ztrátu o jednu miliardu na 1,382 miliardy korun. Letos se chce podnik vrátit k zisku, řekl v dubnu mluvčí pošty Matyáš Vitík.