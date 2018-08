Čechů pracujících na kratší úvazek výrazně přibylo, v porovnání s EU je jich ale stále málo

Podíl lidí s kratšími úvazky sice roste, v mezinárodním srovnání ale zůstává nízký. Loni byl v celé Evropské unii 20,3 procenta, v Česku 7,3 procenta.

Praha - Podíl lidí zaměstnaných na kratší úvazek v letošním druhém čtvrtletí vzrostl na 7,6 procenta ze všech zaměstnanců. Meziročně jich přibylo zhruba 20 300, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Celkem bylo v České republice na konci června přibližně 5,29 milionu zaměstnaných. Nezaměstnanost činila 2,9 procenta.

Podíl lidí s kratšími úvazky sice roste, v mezinárodním srovnání je ale nízký. Za loňský rok byl například v celé EU 20,3 procenta, v ČR 7,3 procenta. "Oproti Německu nebo Rakousku jde stále o malý podíl. Dá se také říct, že nárůst kratších úvazků se koncentruje do dvou věkových skupin. Jednak jsou to lidé, kteří jsou starší 65 let, jednak věková skupina 25 až 29 let," uvedl Dalibor Holý z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

V Rakousku byl podíl kratších úvazků 28,7 procenta, v Německu 28,2 procenta. "Kratší úvazky v hlavním zaměstnání jsou nejvíce rozšířeny v Nizozemsku, kde je využívá více než polovina všech pracujících," uvedli statistici. Naopak na Slovensku je podíl pouze 6,2 procenta, v Polsku je zhruba stejný jako v Česku.

Celkový počet zaměstnaných lidí se v polovině roku meziročně zvýšil o téměř 92 000, naprostou většinu z tohoto přírůstku tvoří lidé v pozicích zaměstnanců. Na konci června jich bylo celkem 4,39 milionu.

Podnikatelů bez zaměstnanců bylo v Česku téměř 710 000, podnikatelů se zaměstnanci asi 164 000 a do bilance zaměstnaných se počítají i pomáhající rodinní příslušníci, kterých statistici evidovali 25 800.

Úřad práce ČR již dříve uvedl, že na konci června bylo v Česku bez práce zhruba 224 000 lidí, nejméně od července 1997. Nezaměstnanost klesá vytrvale od února.