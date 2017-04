Dráhy po sedmi letech obnovily přímý spoj z Prahy do Krakova. Spojujeme historii, říkají

před 53 minutami

Spojení zajišťuje pár vlaků Cracovia. Ty odjíždějí v dopoledních hodinách. Cestující zde mohou uplatnit veškeré mezistátní jízdenky. Cena jízdy z Prahy do Krakova vyjde minimálně na 515 korun.

Praha - České dráhy ve čtvrtek po sedmi letech obnovily vlakové spojení mezi Prahou a polským Krakovem. Obě města bude denně propojovat pár vlaků Cracovia s odjezdem v dopoledních hodinách. Oznámily to České dráhy, které vlak provozují spolu s polskými železnicemi PKP Intercity.

Přímý denní vlak EuroCity Comenius spojoval obě metropole naposledy v prosinci 2009.

"Obnovené přímé spojení Prahy a Krakova je příspěvek pro rozvoj turistického ruchu ve střední Evropě a především mezi Českou republikou a Polskem. Dějiny v Krakově jsou v mnohém spojeny s Čechy a Moravou, proto je Krakov vyhledávaným turistickým cílem pro turisty z České republiky. Vlak navíc spojuje tři význačné lokality zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO: Prahu, Olomouc a Krakov," uvedl člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu Michal Štěpán.

Od čtvrtka až do konce září je tak v provozu nové denní sezonní spojení Ex 114/115 Cracovia, které odjíždí z Prahy v 10:22 a do Krakova přijíždí v 17:21. V opačném směru bude odjíždět z Krakova v 10:42 a do Prahy přijede v 17:39.

Expres Cracovia nabízí cestujícím klimatizované vozy s místy 1. a 2. třídy. V úseku Praha - Ostrava mají cestující k dispozici občerstvení a v označených vozech wi-fi připojení k internetu.

V obnoveném přímém spojení platí veškeré mezistátní jízdenky včetně nejrůznějších slev a mezinárodních síťových jízdenek, jako jsou Interrail nebo Eurail Pass. Například cena Včasné jízdenky Evropa včetně rezervace místa je z Prahy do Krakova od 515 korun a z Olomouce do Krakova od 298 korun.

autor: ČTK

