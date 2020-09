McDonald's zaměstnává černochy v horších lokalitách, tvrdí franšízanti a firmu žalují

Turecká policie zatkla vysoce postaveného člena teroristické organizace Islámský stát (IS), který měl dostávat pokyny ze Sýrie a Iráku a plánovat útok v Istanbulu. Informovala o tom agentura Anadolu s odvoláním na tureckého ministra vnitra. Süleyman Soylu uvedl, že zatčeno bylo v předchozích dnech více členů IS.

Policejní operace se uskutečnila v jihoturecké provincii Adana, která leží nedaleko hranic se Sýrií. Zadrženým je podle Soylua Mahmut Ozden, který byl převezen do Istanbulu k výslechu. K jeho dopadení vedlo zatčení jiného člena IS minulý týden v hotelu v Istanbulu; Ozden s ním měl být v kontaktu. V hotelovém pokoji policisté našli kromě samopalu kalašnikov i materiály, podle nichž teroristé plánovali i únosy tureckých politiků do Sýrie, uvedl Soylu.

Ozden měl dostávat pokyny od lídrů IS v Sýrii a Iráku a organizovat deseti až dvanáctičlenné skupiny pro útoky v Turecku.