Budou operátoři muset zlevnit? Třeba se po našem testu polepší sami, doufá radní ČTÚ

před 5 minutami

Mobilní trh je podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pokřivený a nefunguje tak, jak by měl. Úřad si nyní otevřel dveře k tomu, aby v budoucnu zakročil a mohl operátorům například diktovat velkoobchodní ceny. "Regulaci bereme jako poslední možnost, když už to nejde jinak," říká v rozhovoru člen Rady ČTÚ Josef Chomyn.

Aktuálně.cz: Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve čtvrtek zveřejnil výsledky testu, který ukázal, že trh s mobilními operátory je pokřivený. Mohl by to být první krok k výrazné regulaci trhu. Co na to říkáte?

Josef Chomyn: Z pohledu úřadu je to logický krok a jediná technická cesta, kterou lze udělat. Závěr zprávy je, že na trhu existuje problém a tohle je jediná metoda, jak může ČTÚ zasáhnout. Protože úřad nemůže mobilním operátorům nakázat, jaké mají být ceny pro koncové zákazníky a říci jim konkrétní čísla. Test dopadl dobře z toho pohledu, že úřadu otevírá možnost případně uplatnit regulaci velkoobchodního trhu.

Myslíte si, že k regulaci skutečně dojde?

Třeba na to trh sám zareaguje, což se už v minulosti stalo a regulace tak nebude vůbec potřeba. Pamatuji si třeba situaci, kdy ani virtuální operátoři nebyli schopni nabízet vysokorychlostní internet. Ve chvíli, kdy se tím ČTÚ začal zabývat, se najednou objevily první vlaštovky a najednou to problém nebyl. Možná tedy bude stačit jen tento test a k regulaci nebude muset vůbec dojít. Jde o první krok a v podstatě jediný legální postup, který můžeme udělat.

Co je nejzásadnější zjištění, na které jste přišli?

Vypadá to, že trh nefunguje úplně tak, jak by mohl. Virtuální operátoři na něm tvoří jen hrozně malé procento. Přitom jich je v Česku více než sto.

Jaký bude postup nyní?

Teď proběhne veřejná konzultace, po které vypracujeme závěrečnou analýzu. Teprve potom se může řešit nějaká regulace. Trh na to ale může nějak zareagovat.

Proč jste se k takovému kroku rozhodli až teď?

To je dobrá otázka. Jsem ale na úřadě teprve krátce (od května - pozn. red.). S tou verzí dokumentu souhlasím a podpořil jsem, aby ho rada ČTÚ schválila a vydala. Proč až teď neumím říct. Nicméně chápu, že je potřeba pečlivě vážit data a je to hodně práce, protože dokument je hodně rozsáhlý.

Co výsledky testu ČTÚ znamenají pro koncového zákazníka?

V tuhle chvíli nic, protože je to ještě běh na dlouhou trať. K rozhodnutí o regulaci v oblasti velkoobchodních vztahů může dojít až za jeden nebo dva roky. Když to nepomůže, bude to znamenat ještě další vyhodnocování a teprve potom by to mohlo mít vliv i na maloobchodní vztahy.

To nezní příliš optimisticky.

Jak jsem už řekl, je možné, že operátoři zareagují už na to, co jsme nyní zjistili. Jako tomu bylo u vysokorychlostního internetu. Stačilo jedno zjištění ČTÚ a najednou téměř všichni operátoři dostali přístup k LTE. Vlastně tedy stačilo jen říci, že se tím úřad zabývá.

Už jste řekl, že není jiná možnost, jak operátory ke změně přimět. Čím to je?

Protože nám jiné možnosti nedává zákon. Nemůžeme přímo stanovit ceny, nebo ukládat nějaké povinnosti. Tohle je tedy jediný postup, který máme v tuhle chvíli k dispozici.

Takže tím vlastně deklarujete, že jste připraveni trh regulovat a nebojíte se toho?

I tak se to dá říci. Regulace samozřejmě není úplně nejlepší řešení, ale pokud by to jinak nešlo, tak k ní přistoupíme. Například síťoví operátoři účtovali virtuálním operátorům poměrně vysokou cenu za data. Přitom jim měli nabídnout takové podmínky, aby mohli vytvářet ziskové služby. Tak jsme zasáhli. U poslední nabídky, kterou udělal T-Mobile, už ta cena klesla na takovou úroveň, jak úřad chtěl. Takže regulaci bereme jako poslední možnost, když už to nejde jinak.