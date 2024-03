Bleskové sucho. Vědci varují před hrozbou brzké suché půdy v Česku

V nejbližších dnech se může rozvinout půdní sucho, a to především v horní vrstvě do 40 centimetrů, vyplývá z aktuálních informací na webu projektu Intersucho. Hrozí to navzdory tomu, že zima byla srážkově nadprůměrná. Hodně vody spadlo v podobě deště a už z krajiny odtekla. Za rizikem tak brzkého sucha stojí neobvyklý průběh zimy a brzké probuzení vegetace.

Vědci vyhodnocují míru sucha na základě porovnání aktuální situace s průměrným množstvím vody v půdě v letech 1961 až 2010. Zatím je situace příznivá, ale s o ohledem na to, že téměř veškerý sníh roztál a zbývá jen v nejvyšších horských polohách, doplňuje se zásoba vody pouze z aktuálních dešťových srážek. Související Každý se bojí jejího nedostatku. Nejzajímavější články o vodě k jejímu světovému dni Podle předpovědi na dalších devět dnů hrozí rychlé vysychání proti průměru například téměř celému Libereckému kraji, přičemž nejpostiženější by mohl být šluknovský výběžek. Stejně tak bude méně vody než obvykle patrně v Beskydech, části Šumavy, Novohradských horách, v Broumovském výběžku, Orlickém podhůří i v Jeseníkách. Sucho, i když v menší míře, může podle předpovědi zasáhnout i oblast od východu jižních Čech přes západ Vysočiny směrem do středních Čech. Zemědělci se zatím obávat nemusí, může se to ale rychle změnit Že bude poměrně rychle ubývat zásoba vody v půdě, je zřejmé z předpovědních map, které ukazují relativní nasycení půdy. "Půdní vláha bude hodně závislá na množství srážek ze studené fronty. Odhady modelů se zatím mezi sebou liší. Nyní předpokládáme, že i díky teplému počasí bude půda více vysychat," uvedli vědci. Začátkem dubna může být na 60 procentech území snížená půdní vláha a na 30 procentech mírné a horší kategorie sucha. Horší situace bude podle vědců v Čechách a ve vrstvě do 40 centimetrů. Související Velká klimatická grafika o roku rekordů. Skokově se oteplila moře a mizely ledovce Infografika Pro zemědělce zatím není důvod k obavám, vody je na začátku vegetace dostatek, zvlášť ve srovnání s řadou předchozích let. Situace se ale může velmi rychle změnit a bude silně záviset na množství srážek v následujících týdnech. Zatímco dříve meteorologové hovořili převážně o bleskových povodních, loni se už do jejich slovníku dostal i termín bleskové sucho. Tedy takové, které se kvůli nadprůměrně vysokým teplotám a absenci srážek rozvinulo rychleji, než bývalo dříve běžné. Video: Biologové jsou z požárů nadšení. Pro planetu bez lidstva jsou příležitostí, říká vědkyně (1. 8. 2023) Spotlight Aktuálně.cz - Lenka Suchá | Video: Jakub Zuzánek