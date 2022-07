Ropovod TAL zvýší denní kapacitu. Podle Fialy je to krok k nezávislosti na Rusku

Na území jižní Moravy ve čtvrtek odpoledne zaznamenaly tři teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku, kde dnešní teplota 34,7 stupně pokořila rekord z roku 2010, a to 34,1 stupně, sdělila Ivana Záluská z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Další dva rekordy pro dnešní den padly ve Strážnici a v Lednici. Ve Strážnici to bylo 34,5 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1928 byl 34,2 stupně Celsia. V Lednici naměřili meteorologové 33,7 stupně, předešlý rekord pocházel z roku 2010 a byl 33,5 stupně Celsia.

Od čtvrtečního večera mají přes jižní Moravu přecházet přeháňky a bouřky, které budou k ránu ustávat. Noční teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. V pátek by podle předpovědi melo být polojasno až oblačno s denními maximy 24 až 27 stupňů. O víkendu by se denní teplota měla pohybovat od 23 do 28 stupňů, noční teploty by ale měly klesat i pod deset stupňů Celsia.